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Com Sánchez suspenso, Santos poupa Alison e terá duas novidades no meio

Jean Mota e Jobson serão as novidades na escalação do Peixe para o jogo contra o Novorizontino. Marinho e Uribe podem desbancar Arthur Gomes e Kaio Jorge...

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 22:35

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 22:35
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo com a classificação para as quartas de final e o primeiro lugar do Grupo A do Paulistão já assegurados, Jesualdo Ferreira decidiu escalar força máxima no Santos no confronto que fecha a primeira fase, às 16h deste domingo, contra um Novorizontino que já não briga por nada, na Arena Corinthians. Mas isso não significa que a equipe não terá mudanças.
Alison, recém-recuperado de uma lesão no joelho, será preservado, enquanto o uruguaio Carlos Sánchez terá de cumprir suspensão pela expulsão no empate com o Santo André. Jobson e Jean Mota serão as novidades do meio de campo.O técnico também pode fazer alterações por opção - o treino deste sábado, obviamente, foi fechado para jornalistas. Marinho pode desbancar Arthur Gomes, que não foi bem no meio de semana, e Uribe briga pela vaga de Kaio Jorge. Raniel poderia ser opção para o comando do ataque, mas sofreu um trauma no joelho contra o Ramalhão e está fora. Soteldo, mesmo pendurado, vai para o jogo.
O provável Peixe tem Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho (Arthur Gomes), Soteldo e Kaio Jorge (Uribe).

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