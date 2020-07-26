Com Sánchez suspenso, Santos poupa Alison e terá duas novidades no meio

Mesmo com a classificação para as quartas de final e o primeiro lugar do Grupo A do Paulistão já assegurados, Jesualdo Ferreira decidiu escalar força máxima no Santos no confronto que fecha a primeira fase, às 16h deste domingo, contra um Novorizontino que já não briga por nada, na Arena Corinthians. Mas isso não significa que a equipe não terá mudanças.

Alison, recém-recuperado de uma lesão no joelho, será preservado, enquanto o uruguaio Carlos Sánchez terá de cumprir suspensão pela expulsão no empate com o Santo André. Jobson e Jean Mota serão as novidades do meio de campo.O técnico também pode fazer alterações por opção - o treino deste sábado, obviamente, foi fechado para jornalistas. Marinho pode desbancar Arthur Gomes, que não foi bem no meio de semana, e Uribe briga pela vaga de Kaio Jorge. Raniel poderia ser opção para o comando do ataque, mas sofreu um trauma no joelho contra o Ramalhão e está fora. Soteldo, mesmo pendurado, vai para o jogo.