Com salários atrasados, Hernane Brocador admite que pode deixar o Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

A situação no Sport vai de mal a pior. Como se não bastasse toda a crise financeira que o time atravessa, agora a diretoria de Milton Bivar convive com a chance de perder Hernane Brocador, referência do sistema ofensivo.E MAIS:O dia do mercado: Fred no BID, Santos recebe proposta por Veríssimo, Roger Guedes pode retornar ao Brasil…Vasco e empresa de engenharia negociam patrocínio para omoplataGoleiro sul-americano convive com expectativa de atuar na FrançaEm conversa com o Globo Esporte, o atacante abriu o jogo, contou sobre os salários atrasados e que, caso receba uma oferta vantajosa de outro clube, vai negociar a sua transferência.

‘Estou desde o dia 5 de agosto de 2018, quando cheguei no clube, que não recebo boa parte do meu salário. Então já pensei muito no clube. O presidente conversou e disse: "Hernane, se chegar algo que te agrade, você senta e me explica a situação, que nós vamos tentar resolver da melhor maneira’.

‘Não só eu, como todos os atletas, sabemos a situação do clube, é um momento difícil. Infelizmente o presidente Milton pegou o clube em uma situação que falaram para ele que estava assim, e quando ele chegou e viu, até se assustou. Mas ele vem tentando fazer o possível para tentar honrar com as suas obrigações. Sabemos que é difícil. Temos algo a receber ainda, mas ele vem fazendo o possível para tentar honrar com as obrigações. Eu acho que nem é culpa dele, ele sentou na cadeira, assumiu as dívidas, mas já pegou o clube numa questão muito difícil’, afirmou.