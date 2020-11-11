Com saídas de estrangeiros, Abel Ferreira pode ser o primeiro gringo a ganhar a Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira vai apenas para o terceiro jogo no comando do Palmeiras, dois deles decisivos. Nesta quarta-feira (11), o time entra em capo pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Ceará, às 16h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque.

Com bons trabalhos no Braga, em Portugal, e PAOK, na Grécia, o treinador de 41 anos busca o primeiro título no comando de uma equipe profissional e tem a oportunidade de ser o primeiro estrangeiro a ganhar a Copa do Brasil no cargo.Domenec Torrent e Eduardo Coudet, não treinam mais Flamengo e Internacional, respectivamente, e eram os técnicos gringos que ainda estavam entre os oito na competição nacional. Abel é o único a figurar no torneio.

O estrangeiro mais próximo do título da Copa do Brasil foi o colombiano Reinaldo Rueda, atualmente na seleção do Chile. Em 2017, ele chegou até a decisão pelo Flamengo e acabou superado pelo Cruzeiro.