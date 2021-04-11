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futebol

Com saída de Kalou, Ricardinho assume a camisa 8 do Botafogo

O meio-campista usou este número durante a longa passagem que teve pelo Ceará...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 16:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite do último sábado, o Botafogo empatou com o Volta Redonda por 2 a 2, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. Pela escalação do Alvinegro, foi possível notar uma mudança na numeração de Ricardinho. Antes camisa 15 do Glorioso, ele agora herda a camisa 8, usada pela última vez por Kalou, que rescindiu recentemente.> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o BotafogoNo Vozão, por onde jogou entre 2013 e 2020, Ricardinho foi também o dono da camisa 8. Agora, ele tem a chance de jogar com o número pelo qual fez história no Ceará.
Essa, aliás, não foi a única mudança na numeração das camisas do Botafogo para a temporada. Gilvan, por exemplo, herdou a camisa 4, antes usada por Honda. Ainda na defesa, Kanu cedeu a camisa 3 a Joel Carli, que vestiu o número na primeira passagem pelo Alvinegro. Assim, Kanu optou por usar a camisa de número 2, que pertencia ao lateral Kevin, que está fora dos planos do clube de General Severiano.> Kanu fala sobre a possibilidade de classificação: 'Difícil, mas não impossível'Outra mudança na numeração que chamou a atenção foi a de Matheus Nascimento, que aconteceu logo no começo da temporada. A joia da base alvinegra herdou a camisa 9, usada por Pedro Raul, negociado ao futebol japonês.O Alvinegro volta a campo nesta quarta feira, contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil. Em caso de empate, o vencedor será conhecido nas penalidades.

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