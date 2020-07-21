Com rubro-negros locais empregados, Flamengo inaugura loja na Rocinha

A nova loja oficial do Flamengo já está em funcionamento na Rocinha. É a segunda aberta em uma comunidade do Rio de Janeiro - a primeira é no Rio das Pedras - , e conta com um corpo de funcionários formado apenas por moradores locais e rubro-negros. VP de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira falou sobre o projeto, cuja expectativa é ser um "sucesso absoluto".

- Temos trabalhado muito para levar o Flamengo cada vez mais para perto da sua torcida e a comunidade da Rocinha é maior que muitos municípios brasileiros. Estamos muito felizes com esta inauguração. Temos certeza de que a nova loja será um sucesso absoluto - comentou o dirigente ao site oficial.