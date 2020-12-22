Com Rony e Luiz Adriano, Palmeiras finaliza preparação para encarar América-MG na Copa do Brasil

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, na tarde desta terça-feira (22), a sua preparação para encarar o América-MG, nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, em jogo válido pela primeira semifinal da Copa do Brasil.

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Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o duelo desta quarta-feira é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron e Rony.