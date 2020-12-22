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Com Rony e Luiz Adriano, Palmeiras finaliza preparação para encarar América-MG na Copa do Brasil

Em atividade fechada na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou o último treino do Verdão antes de enfrentar o Coelho pela competição nacional
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Publicado em 

22 dez 2020 às 20:00

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou, na tarde desta terça-feira (22), a sua preparação para encarar o América-MG, nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, em jogo válido pela primeira semifinal da Copa do Brasil.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Borja voltando ao Palmeiras! Listamos 15 jogadores emprestados que estão bem e poderiam voltar ao seu time
Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o duelo desta quarta-feira é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron e Rony.
A bola rola para Palmeiras e América-MG nesta quarta-feira (23), a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão do SporTV e Premiere FC.

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