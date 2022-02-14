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Com Ronaldo 'de olho', Cruzeiro monitora mercado por reforços de 'peso' para a Série B

A Raposa pretende incrementar o time para tentar sair, depois de três temporadas, da segunda divisão do futebol nacional ...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 19:44
A Série B do Campeonato Brasileiro ainda não começou, mas o Cruzeiro está de olho no mercado para reforçar o time na competição, que será disputada pelo terceiro ano seguido.
A Raposa apresenta bons números neste início de temporada, sendo líder do Campeonato Mineiro. Porém, o técnico Paulo Pezzolano e Ronaldo, gestor do clube azul, sabem que o elenco precisará ser incrementado.
Durante live realizada em seu canal do Twich, Ronaldo Fenõmeno deu indícios que poderá trazer um jogador de renome, com mais experiência no futebol. O ex-atacante diz que isso será possível se o torcedor aderir ao programa de associados da Raposa.
-Acho que começar o Brasileiro com a meta de 50 mil sócios vai ajudar muito o clube. Vai ajudar muito, inclusive, para trazer reforços de peso-disse Ronaldo, que acrescentou.
-Estamos crescendo num ritmo bom. Não é aceleradíssimo, mas muito bom. Muito obrigado aos cruzeirenses que estão participando e entenderam o momento do clube e estão querendo ajudar- acrescentou.O clube celeste celebrou marca de 34 mil sócios-torcedores, ficando a 16 mil da meta estabelecida por Ronaldo, de 50 mil novos associados até o fim do Campeonato Mineiro.
Um dos setores mais carentes é o ataque, que ainda não conta com atletas de velocidade. Atualmente, só Bruno José, Waguininho e Vítor Leque tem carcaterísticas de jogar pelos lados do campo e com rapidez.
Ronaldo não deu dicas de quais posições podem ser agraciadas com reforços par a Série B 2022.
Crédito: RonaldotembuscadoformasdeajustaroCruzeirodentroeforadecampo-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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