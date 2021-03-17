Com Rodrigo Caio lesionado e Natan de saída, Flamengo dobra aposta em dupla que não correspondeu em 2020

A temporada começou nesta semana para o elenco do Flamengo e alguns dos desafios de Rogério Ceni no comando da equipe já estão expostos. Um deles é reorganizar o setor defensivo, que sofreu com críticas ao longo do último ano e terminou com o "reforço improvisado" de Willian Arão na zaga. Com a saída de Natan para o Red Bull Bragantino e a lesão de Rodrigo Caio, a tendência é que Gustavo Henrique e Léo Pereira tenham nova sequência como titulares de Ceni.

Ao assumir o time em novembro, Rogério Ceni voltou a apostar na experiência da dupla, deixando Natan entre os reservas, mas não encontrou o parceiro ideal de Rodrigo Caio, que, ao se lesionar na reta final, foi substituído por Arão.O próximo compromisso do Flamengo é contra o Resende, na sexta-feira, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Como o elenco principal se reapresentou nesta segunda, ainda não há uma definição sobre a equipe que Rogério Ceni mandará a campo. Rodrigo Caio, contudo, já é desfalque confirmado, e a tendência é de que ocorra uma mescla entre o time alternativa que atuou nas rodadas iniciais e os principais jogadores do grupo, como Vitinho e Hugo Souza.Se não contará com seu principal zagueiro neste início de temporada e um dos promissores talentos da base se apresenta ao Red Bull Bragantino nesta quarta, Rogério Ceni tem um reforço. Trata-se do zagueiro Bruno Viana, única novidade confirmada pelo clube para 2021, que está emprestado pelo Braga, de Portugal, até dezembro. O Flamengo tem a opção de compra do jogador.