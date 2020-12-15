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Com reunião entre Rollo e Rueda, Santos inicia transição de gestão

Conversa também contou com a presença do novo vice-presidente, José Carlos de Oliveira, e membros dos dois Comitês de Gestão...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 14:13

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:13

Crédito: Divulgação/Sanos FC
Após a eleição de Andrés Rueda para a presidência do Santos no próximo triênio (2021 a 2023) acontecer no último sábado (12), a transição entre a atual gestão e a que assumirá a partir do dia 01º de janeiro iniciou em uma reunião realizada nesta terça-feira (15).
Além do presidente em exercício, Orlando Rollo, e o eleito, Andrés Rueda, com o seu vice, José Carlos de Oliveira, estiveram presentes membros do Comitê de Gestão dos dois mandatários, além de integrantes da diretoria santista. - Foi muito importante essa reunião, para que o presidente eleito possa ir se ambientando, já que aqui será o novo lar dele nos próximos três anos. Também solicitei para que ele trouxesse o novo Comitê de Gestão, para alinharmos assuntos administrativos e financeiros - disse Rollo ao site oficial do Peixe.
- A transição já estava em andamento, desde o dia 30 de setembro, quando assumimos de maneira interina, e assim criamos o Comitê de Transição, onde todas as chapas tinham acesso a todas as informações do Clube, inclusive o José Carlos de Oliveira, que foi eleito vice-presidente - acrescentou.
- Acabou a eleição. Agora é a união de todos os santistas por uma situação melhor. A gente teve muita abertura no Clube com o Comitê de Transição. É hora de trabalhar e mãos à obra. Tivemos uma ótima reunião hoje. Falamos muito de infraestrutura e da parte financeira, das contas à curto prazo - pontuou Andrés Rueda.
Uma nova reunião de transição foi agendada para a quinta-feira (17), no CT Rei Pelé, já com foco nos assuntos relacionados ao futebol. No mesmo dia, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo foi marcada para votar uma proposta do Kashima Antlers (JAP) pelo meia Diego Pituca, já aprovada pela diretoria do Peixe e pelo Conselho Fiscal.

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