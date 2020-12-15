Com reunião entre Rollo e Rueda, Santos inicia transição de gestão

Crédito: Divulgação/Sanos FC

Após a eleição de Andrés Rueda para a presidência do Santos no próximo triênio (2021 a 2023) acontecer no último sábado (12), a transição entre a atual gestão e a que assumirá a partir do dia 01º de janeiro iniciou em uma reunião realizada nesta terça-feira (15).

Além do presidente em exercício, Orlando Rollo, e o eleito, Andrés Rueda, com o seu vice, José Carlos de Oliveira, estiveram presentes membros do Comitê de Gestão dos dois mandatários, além de integrantes da diretoria santista. - Foi muito importante essa reunião, para que o presidente eleito possa ir se ambientando, já que aqui será o novo lar dele nos próximos três anos. Também solicitei para que ele trouxesse o novo Comitê de Gestão, para alinharmos assuntos administrativos e financeiros - disse Rollo ao site oficial do Peixe.

- A transição já estava em andamento, desde o dia 30 de setembro, quando assumimos de maneira interina, e assim criamos o Comitê de Transição, onde todas as chapas tinham acesso a todas as informações do Clube, inclusive o José Carlos de Oliveira, que foi eleito vice-presidente - acrescentou.

- Acabou a eleição. Agora é a união de todos os santistas por uma situação melhor. A gente teve muita abertura no Clube com o Comitê de Transição. É hora de trabalhar e mãos à obra. Tivemos uma ótima reunião hoje. Falamos muito de infraestrutura e da parte financeira, das contas à curto prazo - pontuou Andrés Rueda.