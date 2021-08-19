Com retorno do público aos estádios, ex-CEO do Bahia analisa impactos na realidade das equipes

Crédito: Arquivo Pessoal

O avanço da vacinação no Brasil e a diminuição de restrições traz ao meio do futebol a inevitável análise sobre a possibilidade da volta das torcidas aos palcos do esporte brasileiro.

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O retorno da presença dos torcedores nos estádios influencia não apenas na atmosfera das partidas de futebol, mas também nos planejamentos dos clubes. O ex-CEO e antigo vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, com vasta experiência no contexto interno do futebol brasileiro, comentou o assunto.

- A volta do público impacta o futebol de diversas formas. Não vou nem mencionar as questões de saúde que deveriam ser premissas fundamentais para se falar no assunto. Quando pensamos em receitas, claramente o impacto é muito significativo. Não apenas pela bilheteria e vendas (alimentos, bebidas, material esportivo) que ocorrem dentro dos estádios, mas, especialmente, pelo estímulo aos programas de sócios de vários clubes que têm como principal apelo o acesso garantido ao estádio. Nesse sentido, as frustrações de receitas nesse período de pandemia foram milionárias. Desse modo os clubes poderão revisitar suas previsões orçamentárias para adequá-las à nova realidade, pois, certamente, um eventual retorno do público irá trazer uma receita que os gestores mais conservadores (e responsáveis) não devem ter previsto, o que pode ser muito positivo para os clubes, permitindo investimentos até então não imaginados. - disse Pedro.

VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BAHIA NO BRASILEIRÃOGraduado e professor de Direito, Pedro Henriques foi eleito o melhor CEO de clubes do Brasil pela CONAFUT em 2020. O especialista explicou também os possíveis aspectos jurídicos que podem impactar na situação atual.