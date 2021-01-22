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futebol

Com retorno de Otero, Corinthians se reapresenta após vitória contra o Sport

Mancini comandou um trabalho em campo reduzido apenas com reservas e não relacionados contra o Leão da Ilha...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 18:46

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:46

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (22) no CT Joaquim Grava, após vencer o Sport por 3 a 0, nesta quinta-feira (24), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A novidade foi o retorno do meia Otero, que cumpria isolamento social após ter sido diagnosticado com Covid-19 no dia 12 de janeiro.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosOs atletas que foram titulares contra o Leão da Ilha foram preservados do treinamento pós-vitória, eles fizeram apenas um trabalho de recuperação física. Enquanto isso, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho técnico em campo reduzido em um dos gramados do Centro de Treinamentos corintiano.
Jemerson
Com um estiramento no joelho esquerdo sofrido no fim do segundo tempo do triunfo contra o Sport, o defensor desfalcará o Timão por quatro semanas, mas já iniciou o seu processo de recuperação nesta sexta-feira (22) com sessões de fisioterapia.

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