Com retorno de Otero, Corinthians se reapresenta após vitória contra o Sport

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (22) no CT Joaquim Grava, após vencer o Sport por 3 a 0, nesta quinta-feira (24), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. A novidade foi o retorno do meia Otero, que cumpria isolamento social após ter sido diagnosticado com Covid-19 no dia 12 de janeiro.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosOs atletas que foram titulares contra o Leão da Ilha foram preservados do treinamento pós-vitória, eles fizeram apenas um trabalho de recuperação física. Enquanto isso, o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho técnico em campo reduzido em um dos gramados do Centro de Treinamentos corintiano.

Jemerson