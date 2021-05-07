Com retorno de Lucas Lima, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Após derrotar o Santos, na última quinta-feira (6), e manter viva a chance de se classificar para o mata-mata do Paulistão, o Palmeiras se reapresentou, nesta sexta-feira (7), na Academia de Futebol e contou com o retorno do meio-campista Lucas Lima.

O meia se recuperou de uma lesão na coxa direita e treinou de maneira integral com os companheiros. Deste modo, o camisa 20 está à disposição da comissão técnica para as próximas partidas. Abel Ferreira não contou, porém, com a presença dos titulares no clássico, pois estes permaneceram na parte interna do centro de excelência realizando trabalhos regenerativos.Com os jogadores restantes, foi realizada uma movimentação técnica com dois times, ou seja, os atletas tiveram que, com poucos toques na bola, cumprir com diversos objetivos. Na sequência, foi feita uma atividade, em dimensões reduzidas, com duas equipes de 11 jogadores. Por fim, os atletas treinaram cobranças de pênalti.