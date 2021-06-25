Com retorno de Lucas Lima e Patrick de Paula, Palmeiras treina para jogo contra o Bahia

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Dando início à preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela sétima rodada do Brasileirão, o Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira (25). O retorno de Lucas Lima e Patrick de Paula, que estavam afastados do elenco, foi a novidade da sessão de hoje na Academia de Futebol.

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Os dois estavam separados do plantel por terem sido flagrados em eventos noturnos, mas foram liberados para os treinamentos e, agora, estão sob critério de Abel Ferreira para serem utilizados novamente no time. Antes da reintegração, Lucas e PK passaram por testes de Covid-19.

Ainda em transição física, o zagueiro Luan e o ponta Gabriel Veron também e participaram de parte das atividades. Depois do aquecimento e do primeiro trabalho comandado pela comissão técnica com o grupo, ambos realizaram exercícios de complemento físico separados dos demais. O volante Danilo, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, treinou sem restrições e está à disposição da comissão técnica.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDuas equipes de dez jogadores foram formadas para uma atividade de enfrentamento em campo demarcado por estacas. O trabalho não contava com goleiros, mas sim com mais três coringas auxiliando os atletas. Ao final, os titulares da última partida se dirigiram para um treinamento de finalizações.

Além disso, duas reuniões movimentaram a Academia. Na primeira, Maurício Galiotte, a direção de futebol e a comissão técnica, representada por Abel Ferreira, conversaram para aparar as arestas. Na sequência, com a presença de todo o elenco uma conversa aconteceu para claro o nível de exigência permanente do Alviverde.