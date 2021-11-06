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Com retorno de Fred, Marcão aposta em mudança no ataque do Fluminense para superar Sport

Fluminense encara o Sport com desfalques mas deve contar com Fred em campo; John Kennedy e Nonato retornam de suspensão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 06:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 06:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após perder para o Santos e Ceará fora de casa, o Fluminense busca a recuperação no Maracanã, neste sábado, diante do Sport. Para o duelo, Marcão deve ter desfalques, mas conta com o retorno de Fred, John Kennedy e Nonato. Desta forma, o técnico tem opções para tentar corrigir os erros de criação apresentados nas últimas partidas da competição.Com o objetivo de se consolidar na zona de classificação da Libertadores, o Tricolor entra em campo com algumas baixas. Yago Felipe sentiu dores na coxa e desfalcou o time contra o Ceará e não deve entrar em campo, caso seja relacionado. Marcos Felipe foi poupado de alguns treinos também por desconforto, mas deve iniciar a partida. No ataque, Gabriel Teixeira segue fora, mas o Fluminense conta com um retorno de peso. Após cinco rodadas sem atuar, Fred voltou aos treinos no CT Carlos Castilho e foi testado para o jogo. Com a volta de John Kennedy, que cumpriu suspensão no na última partida, Marcão pode testar o Moleque de Xerém no lugar de Caio Paulista e ao lado do capitão. A informação foi dada pelo "ge".
O camisa 70 vinha sendo decisivo no primeiro turno, mas sofreu uma lesão no duelo contra o Palmeiras, e ainda não retomou o desempenho anterior. Além disso, John Kennedy contribuiu para o setor ofensivo na ausência de Fred e tem conquistado espaço no elenco principal, em especial no Fla-Flu, quando marcou dois gols.
Do lado do Sport, o retrospecto favorável não transmite muita confiança. Lutando para sair da zona de rebaixamento, o Leão tem duas ausências importantes no Maracanã. O meia Gustavo e o atacante Mikael, destaques da retomada do time após a troca de comando, cumprem suspensão. O técnico Gustavo Florentín também está suspenso e não participa do jogo.> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Sem poder desperdiçar mais pontos, o Fluminense aposta em mudanças no ataque para superar os sete anos sem vencer o Sport no Maracanã. Para conquistar o objetivo, a aposta se concentra em aliar a experiência de Fred com a agilidade dos Moleques de Xerém pelos lados. Mais que três pontos, a vitória pode colocar o Tricolor de volta à briga pelo G6 e consolidar o time na zona de classificação para a Libertadores.
Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Sport, às 21h, no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!

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