Com retorno de Fred, Marcão aposta em mudança no ataque do Fluminense para superar Sport

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após perder para o Santos e Ceará fora de casa, o Fluminense busca a recuperação no Maracanã, neste sábado, diante do Sport. Para o duelo, Marcão deve ter desfalques, mas conta com o retorno de Fred, John Kennedy e Nonato. Desta forma, o técnico tem opções para tentar corrigir os erros de criação apresentados nas últimas partidas da competição.Com o objetivo de se consolidar na zona de classificação da Libertadores, o Tricolor entra em campo com algumas baixas. Yago Felipe sentiu dores na coxa e desfalcou o time contra o Ceará e não deve entrar em campo, caso seja relacionado. Marcos Felipe foi poupado de alguns treinos também por desconforto, mas deve iniciar a partida. No ataque, Gabriel Teixeira segue fora, mas o Fluminense conta com um retorno de peso. Após cinco rodadas sem atuar, Fred voltou aos treinos no CT Carlos Castilho e foi testado para o jogo. Com a volta de John Kennedy, que cumpriu suspensão no na última partida, Marcão pode testar o Moleque de Xerém no lugar de Caio Paulista e ao lado do capitão. A informação foi dada pelo "ge".

O camisa 70 vinha sendo decisivo no primeiro turno, mas sofreu uma lesão no duelo contra o Palmeiras, e ainda não retomou o desempenho anterior. Além disso, John Kennedy contribuiu para o setor ofensivo na ausência de Fred e tem conquistado espaço no elenco principal, em especial no Fla-Flu, quando marcou dois gols.

Do lado do Sport, o retrospecto favorável não transmite muita confiança. Lutando para sair da zona de rebaixamento, o Leão tem duas ausências importantes no Maracanã. O meia Gustavo e o atacante Mikael, destaques da retomada do time após a troca de comando, cumprem suspensão. O técnico Gustavo Florentín também está suspenso e não participa do jogo.> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

Sem poder desperdiçar mais pontos, o Fluminense aposta em mudanças no ataque para superar os sete anos sem vencer o Sport no Maracanã. Para conquistar o objetivo, a aposta se concentra em aliar a experiência de Fred com a agilidade dos Moleques de Xerém pelos lados. Mais que três pontos, a vitória pode colocar o Tricolor de volta à briga pelo G6 e consolidar o time na zona de classificação para a Libertadores.