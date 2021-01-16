Com retorno de Felipe Melo, Palmeiras inicia preparação para Dérbi

Felipe Melo havia fraturado o tornozelo no duelo contra o Vasco, em 08 de novembro, pelo Brasileirão, e estava se recuperando desde então, preparando-se para um retorno antes do fim da temporada. Agora já está à disposição da comissão técnica e treinou sem restrições. Danilo voltou após sofrer um entorse no tornozelo direito na última terça-feira (12), contra o River Plate, e Gabriel Silva, por sua vez, está livre das dores musculares que o tiravam de campo desde a ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o América-MG, em 23 de dezembro.Os reservas e Luiz Adriano, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Mayke e Kuscevic, atletas que entraram no decorrer da partida de ontem (15), foram para o gramado e participaram da atividade comandada por Abel Ferreira. Gabriel Menino, que desfalcou o Verdão contra o Grêmio por estar suspenso, também esteve presente. Enquanto isso, os titulares que atuaram diante do time de Renato Gaúcho ficaram fazendo o tradicional regenerativo.