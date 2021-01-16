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futebol

Com retorno de Felipe Melo, Palmeiras inicia preparação para Dérbi

Abel Ferreira comandou atividade técnica pensando no rival Corinthians, próximo adversário do Verdão no Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 15:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com o retorno de Felipe Melo, além das voltas de Danilo e Gabriel Silva, o Palmeiras se reapresentou na manhã deste sábado (16), na Academia de Futebol, após empatar por 1 a 1 diante do Grêmio no Allianz Parque, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão 2020.
Felipe Melo havia fraturado o tornozelo no duelo contra o Vasco, em 08 de novembro, pelo Brasileirão, e estava se recuperando desde então, preparando-se para um retorno antes do fim da temporada. Agora já está à disposição da comissão técnica e treinou sem restrições. Danilo voltou após sofrer um entorse no tornozelo direito na última terça-feira (12), contra o River Plate, e Gabriel Silva, por sua vez, está livre das dores musculares que o tiravam de campo desde a ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o América-MG, em 23 de dezembro.Os reservas e Luiz Adriano, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Mayke e Kuscevic, atletas que entraram no decorrer da partida de ontem (15), foram para o gramado e participaram da atividade comandada por Abel Ferreira. Gabriel Menino, que desfalcou o Verdão contra o Grêmio por estar suspenso, também esteve presente. Enquanto isso, os titulares que atuaram diante do time de Renato Gaúcho ficaram fazendo o tradicional regenerativo.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton e Veiga são os nomes do Palmeiras em empatePatrick de Paula e Gabriel Veron seguiram cumprindo cronogramas separados na parte interna do CT e, esporadicamente, no gramado, enquanto se recuperam de lesões e incômodos na região da coxa. Ambos ainda devem ficar de fora dos treinos com o grupo pelos próximos dias.
Abel Ferreira terá mais este domingo (17) para definir e treinar a equipe que encara o Corinthians na segunda-feira (18), no Allianz Parque.

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