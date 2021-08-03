Com reservas e jovens da base, Renato prepara time alternativo do Flamengo para encarar o ABC

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em grande fase na temporada, o Flamengo se reapresentou na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu. Após vencer o Corinthians, no domingo, pelo Brasileirão, o elenco rubro-negro virou a chave e iniciou a preparação para o confronto com o ABC, quinta-feira, às 20h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

+ Variações táticas e novidade: como Renato pode aproveitar a primeira semana livre no FlamengoVale lembrar que esta será uma semana atípica para o Flamengo. Com a vantagem de 6 a 0 no placar, Renato Gaúcho recebeu a autorização da diretoria para não viajar ao Rio Grande do Norte e poupar grande parte dos titulares. O treino desta terça-feira foi o primeiro para o treinador definir o time alternativo que entrará em campo na quinta-feira.

Ao lado do auxiliar Alexandre Mendes, que comandará o Flamengo contra o ABC, o treinador comandou uma atividade em campo reduzido no CT com os jogadores reservas e garotos da base. A comissão técnica ainda terá o treino desta quarta-feira para ajustar os detalhes finais e decidir os relacionados para a viagem.