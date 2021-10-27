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Com Renato Augusto em campo; Corinthians segue preparação para enfrentar a Chapecoense

Meio-campista foi poupado das atividades no gramado na última terça-feira e retornou sem restrições. Elenco fez atividade de passes e marcação pressão em espaço reduzido...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 19:02

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:02

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, às 21h30, o Timão recebe a Chapecoense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada da competição nacional. Renato Augusto voltou a trabalhar em campo com o restante do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 4 e, em seguida, foram ao Campo 3 para um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Depois, o técnico Sylvinho promoveu outra atividade de passes e marcação pressão.
Enquanto isso, os goleiros permaneceram no Campo 1, onde os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos comandaram uma sessão de treinamentos específicos para a posição. Matheus Donelli, Carlos Miguel e Guilherme podem ter uma chance de jogar no lugar de Cássio, suspenso.Renato Augusto, que na última terça-feira não foi ao gramado para controle de carga, voltou a trabalhar em campo e com bola com os companheiros de elenco. Esse controle tem sido feito com frequência depois das partidas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Para enfrentar o time catarinense, o Alvinegro não poderá contar com o goleiro Cássio, suspenso pelo terceiro amarelo, e com Xavier, que foi expulso diante do Internacional, no último domingo. Ao mesmo tempo, João Victor, que cumpriu suspensão, retornará para a equipe titular, e Roni, recuperado de lesão no joelho, tem chance de ser relacionado novamente pelo técnico Sylvinho.
Nesta quinta-feira, o Corinthians segue a preparação para encarar a Chapecoense com mais um treino marcado para o período da manhã. Serão mais quatro dias de atividades de olho no confronto pela 29ª rodada.

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