Com Renato Augusto e Giuliano em campo, Corinthians segue preparação para pegar o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro treino preparatório para o clássico diante do Santos. A partida será na Vila Belmiro no próximo domingo, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão. Renato Augusto e Giuliano treinaram com todo o grupo novamente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de força e potência comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho de posse de bola e marcação pressão.

Depois, no Campo 2, o treinador corintiano realizou o primeiro trabalho tático com a equipe na semana. Após o fim da atividade, os defensores fizeram um treino complementar conduzido pelos auxiliares Alex Meschini e Doriva.Os reforços Renato Augusto e Giuliano trabalharam novamente com o grupo e deram mais um passo no recondicionamento físico. Para o clássico, apenas Giuliano deve estar à disposição. Com o nome já no BID da CBF e estágio mais avançado de preparação, ele tende a ficar entre os relacionados para a partida. Já Renato aguarda sua regularização e sua melhor condição de jogo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco pro conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemias de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pelas assessoria de imprensa do clube.

O meio-campista Gabriel Pereira se recuperou das dores no músculo posterior da coxa direita e treinou com o grupo. Dessa forma, ele deve ficar à disposição da comissão técnica para ser relacionado para o duelo deste final de semana.