Com 'reforços', Internacional trabalha de olho no Atlético-GO

Na briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada, o Internacional mantém o ritmo dos trabalhos no CT Parque Gigante.

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Após uma atividade física, o técnico Diego Aguirre fez um trabalho tático para iniciar a montagem do time que encara o Atlético-GO, no Beira-Rio.

Consciente que precisa da vitória, o treinador promete uma equipe mais ofensiva e terá algumas voltas, como, por exempli, o volante Rodrigo Dourado e o lateral Paulo Victor, que cumpriram suspensão.

Classificação

Com apenas uma vitória em cinco partidas, o Internacional está na 10ª colocação, com 48 pontos.