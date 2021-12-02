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futebol

Com 'reforços', Internacional trabalha de olho no Atlético-GO

Técnico Diego Aguirre terá pela frente um grande desafio para montar o seu time na próxima segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 21:21

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 21:21

Na briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada, o Internacional mantém o ritmo dos trabalhos no CT Parque Gigante.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após uma atividade física, o técnico Diego Aguirre fez um trabalho tático para iniciar a montagem do time que encara o Atlético-GO, no Beira-Rio.
Consciente que precisa da vitória, o treinador promete uma equipe mais ofensiva e terá algumas voltas, como, por exempli, o volante Rodrigo Dourado e o lateral Paulo Victor, que cumpriram suspensão.
Classificação
Com apenas uma vitória em cinco partidas, o Internacional está na 10ª colocação, com 48 pontos.
Crédito: Foto:Divulgação/Internacional

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