Com reforços em campo, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Atlético-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag; Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e deu início à preparação para o próximo compromisso da equipe pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, onde o Alvinegro recebe o Atlético-MG pela 21ª rodada da competição.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida do Timão, empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no último sábado, ficaram na parte interna do CT realizando um trabalho regenerativo. Os demais foram ao gramado para o treinamento com o técnico Vagner Mancini.

No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento. Depois, os jogadores foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde Mancini preparou uma atividade de cruzamentos e finalizações. Na sequência, o treinador fez um trabalho tático em campo reduzido.O técnico corintiano contou com três novidades no treino desta segunda-feira: o zagueiro Jemerson e o atacante Jonathan Cafú, recém-contratados pelo clube, além do centroavante Jô, que se recuperou de uma contratura muscular na panturrilha direita e treinou com o restante do grupo Boselli, no entanto, ainda se recupera de lombalgia, mas pode voltar aos trabalhos nos próximos dias.

Desfalques certos para o próximo sábado serão: Fábio Santos, que não pode enfrentar o ex-clube por cláusula contratual, Otero, que tem o mesmo impeditivo do lateral, mas está com a seleção da Venezuela, e Cazares, que se recupera de estiramento na coxa esquerda e também estaria fora por ter sido contratado junto ao Galo. Além deles, Xavier está suspenso pelo terceiro cartão.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco no CT Joaquim Grava por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pelo clube.