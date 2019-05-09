Com reforços disponíveis, Vitória embarca com mudanças para a Série D

Depois de ter problemas para escalar o Vitória na rodada de estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Valdir Bigode espera contar com o seu "time ideal" para enfrentar a Portuguesa-RJ.

Valdir Bigode orienta os jogadores e prepara o Vitória para a segunda rodada da Série D Crédito: Vitor Jubini

Na manhã desta quinta-feira (09), antes da viagem para o Rio de Janeiro, o treinador comandou o último treino do Alvianil, no Salvador Costa, e escalou uma formação com duas mudanças em relação à equipe que derrotou o Sobradinho.





Contando que o zagueiro Dante será regularizados até às 19h desta sexta, Valdir montou o time Harrison; Watson, Ferrugem, Dante e Emerson; Nick, Thiago, Rodrigo César e Carlos Vitor; Rafael Pernão e Bruno Lopes. Caso o nome do zagueiro não apareça no BID, a primeira opção do técnico é o também defensor Léo Breno.

"Graças a Deus eu acho que isso (problemas de regularização) já acabou. Hoje já treinamos com quem vai jogar, com o time ideal e sem problema nenhum. Temos duas semanas de trabalho e espero que os jogadores tenham entendido a simplicidade do nosso trabalho, pra gente poder desenvolver no campo da melhor forma ", declarou Valdir.

O Vitória embarcou em uma viagem de ônibus para o Rio de Janeiro com 20 jogadores. Além dos prováveis titulares, também estarão à disposição no banco de reservas o goleiro Paulo Henrique (que ainda não foi regularizado), os laterais Thainler e Cássio, os zagueiros João Vitor e Léo Breno, e os atacantes Kaio, Hércules, Jarles Baiano e Vitinho.

Na manhã desta sexta-feira, o elenco Alvianil faz um treino no bairro de Campo Grande. A partida contra a Portuguesa Carioca acontece neste sábado, às 15h, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O Vitória é o líder do Grupo A12, com três pontos.