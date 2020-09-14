Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com reforços da base, Corinthians se reapresenta e treina de olho no Bahia

Atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram uma atividade regenerativa, enquanto Coelho comandou trabalho técnico, que contou com a presença de quatro atletas do sub-20...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 18:19
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e iniciou a sua preparação para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com novidades provenientes das categorias de base do clube para reforçar o elenco alvinegro.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no Maracanã fizeram uma atividade regenerativa. Jô teve de deixar o treinamento por alguns minutos para prestar depoimento ao STJD, pois foi por suposta agressão em clássico contra o São Paulo. O centroavante foi punido com dois jogos e não poderá entrar em campo para enfrentar o Tricolor baiano pela 11ª rodada.
Enquanto isso, o treinador interino Dyego Coelho comandou um trabalho técnico, que contou com a presença de quatro atletas da equipe sub-20, foram eles o zagueiro Ronald, o lateral-esquerdo Lucas Pires, o meia Gustavo Mantuan e o atacante Cauê Santos. Também estiveram presentes o lateral-direito Igor e o zagueiro Raul Gustavo, ambos do sub-23.Vale lembrar que a imprensa não tem acesso ao CT Joaquim Grava para acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde durante a pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pelo clube.
Além de Gabriel (terceiro amarelo) e Jô (punido pelo STJD), o Corinthians poder ter quatro desfalques para quarta-feira. Luan (estiramento leve na coxa direita), Boselli (entorse no tornozelo direito) e Léo Natel (lesão muscular na perna esquerda) são baixas certas e estão em tratamento. Já Michel Macedo é dúvida após levar pancada no tornozelo direito. No entanto, para sua posição, o titular Fagner volta de suspensão, assim como Danilo Avelar, que retorna à zaga.
Na terça-feira, o Alvinegro treina pela última vez antes do confronto válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Vale ressaltar que o Timão ainda tem um jogo em atraso, contra o Atlético-GO, no dia 30 de setembro, na Neo Química Arena. Atualmente, o Alvinegro está na 15ª posição na tabela com nove pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados