Com reforços, Corinthians triplica aproveitamento como mandante

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos grandes problemas do Corinthians no Brasileirão vinha sendo o retrospecto do time em casa, mas isso parece estar mudando consideravelmente, em especial com a chegada dos reforços. Desde que as novas adições ao elenco estrearam, a equipe ainda não perdeu atuando na Neo Química Arena e ainda triplicou o aproveitamento como mandante no período.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, na última terça-feira, no primeiro jogo com a volta da torcida ao estádio alvinegro, consolidou a boa fase do Timão jogando em seus domínios. Já são cinco partidas consecutivas sem derrotas em casa, um desempenho bem diferente daquele visto nos sete jogos anteriores.

Nos primeiros duelos do Corinthians como mandante neste Brasileirão, o aproveitamento era de equipe rebaixada. Com sete jogos, apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas, o Alvinegro conquistou somente cinco dos 21 pontos possíveis, o que representa um índice de 23,8% dos pontos disputados.A partir dali os reforços começaram a dar as caras, como no jogo contra o Ceará, em que Timão venceu por 3 a 1, com direito a golaço de Renato Augusto e assistência de Giuliano. Desde então cinco partidas foram disputadas na Neo Química Arena, com três vitórias corintianas e dois empates, resultando em 11 pontos dos 15 possíveis, ou seja, aproveitamento de 73,3% dos pontos.

Esse número é cerca de três vezes maior do que aquele registrado nos sete primeiros jogos. Além disso, a quantidade de pontos mais do que dobrou, mostrando o tamanho da melhora com a chegada dos reforços, que participaram diretamente de seis dos dez gols marcados pelo time nesse período na Neo Química Arena, pelo menos um em cada jogo disputado.

A tendência é que essas estatísticas melhorem ainda mais com a presença do público em Itaquera. Até o fim do campeonato, segundo as regras do Governo do Estado de São Paulo, o clube poderá receber 100% da capacidade da Arena. Por enquanto, apenas 30% é permitido, mas a partir do dia 16 de outubro, isso irá aumentar para 50%, até a liberação para lotação total em 1º de novembro.

Confira os números do Corinthians em casa antes e depois dos reforços:

Antes dos reforços (no Brasileirão-2021)7 jogos1 vitória2 empates4 derrotas23,8% de aproveitamento6 gols marcados10 gols sofridos