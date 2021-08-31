Com reforços à espera de regularização, Santos tem semana decisiva

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos iniciou uma das semanas mais importantes da temporada. Em má fase, Peixe não vence há cinco partidas, foi eliminado da Sul-Americana, perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil para o Athletico-PR e sofreu goleada na Vila Belmiro para o Flamengo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.Depois de uma maratona de 27 jogos em 93 dias, uma média de quase um jogo a cada três dias, o Santos terá uma semana livre de treinos, a primeira semana cheia depois do início do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta segunda-feira (30), o técnico Fernando Diniz ganhou reforços importantes para a sequência da temporada. O goleiro Jandrei, o meia Augusto e os atacantes Diego Tardelli (já regularizado) e Léo Baptistão treinaram com o restante do grupo.

Outra novidade foi o zagueiro Emiliano Velázquez, anunciado após o treino. O atleta, que atuou pelo Rayo Vallecano, da Espanha, na última temporada, esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda para assinar contrato até o fim de 2022.O Santos corre contra o tempo para conseguir a regularização dos reforços para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (4), às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A situação do atacante Léo Baptistão é mais complicada. Apesar do acordo com o jogador de 28 anos, a saída do Wuhan, da China, foi em meio a um litígio por atraso salarial. O atleta foi à Fifa pedir a rescisão de seu contrato por quebra unilateral do vínculo em razão dos atrasos salariais.