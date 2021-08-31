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Com reforços à espera de regularização, Santos tem semana decisiva

Jandrei, Velázquez e Léo Baptistão ainda não estão registrados na CBF...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 10:21

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 10:21
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos iniciou uma das semanas mais importantes da temporada. Em má fase, Peixe não vence há cinco partidas, foi eliminado da Sul-Americana, perdeu o jogo de ida na Copa do Brasil para o Athletico-PR e sofreu goleada na Vila Belmiro para o Flamengo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.Depois de uma maratona de 27 jogos em 93 dias, uma média de quase um jogo a cada três dias, o Santos terá uma semana livre de treinos, a primeira semana cheia depois do início do Campeonato Brasileiro.
Na manhã desta segunda-feira (30), o técnico Fernando Diniz ganhou reforços importantes para a sequência da temporada. O goleiro Jandrei, o meia Augusto e os atacantes Diego Tardelli (já regularizado) e Léo Baptistão treinaram com o restante do grupo.
Outra novidade foi o zagueiro Emiliano Velázquez, anunciado após o treino. O atleta, que atuou pelo Rayo Vallecano, da Espanha, na última temporada, esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda para assinar contrato até o fim de 2022.O Santos corre contra o tempo para conseguir a regularização dos reforços para o jogo contra o Cuiabá, neste sábado (4), às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro. A situação do atacante Léo Baptistão é mais complicada. Apesar do acordo com o jogador de 28 anos, a saída do Wuhan, da China, foi em meio a um litígio por atraso salarial. O atleta foi à Fifa pedir a rescisão de seu contrato por quebra unilateral do vínculo em razão dos atrasos salariais.
Para não correr riscos de punições, o Peixe busca liberação com à Associação Chinesa de Futebol, mas caso não consiga, terá que procurar novamente à Fifa para conseguir autorização. A direção santista entende que não deve encontrar muitos problemas para regularização, mas fica atento para não cometer nenhum equívoco.

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