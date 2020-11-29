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futebol

Com reforço de ‘profissionais’, sub-20 do Palmeiras vence Vasco

Atletas que vinham sendo utilizado por Abel Ferreira para suprir as ausências por Covid-19 reforçaram o time de Wesley Carvalho
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Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:15
Crédito: Betinho Martins
O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0 na tarde do último sábado (28), no estádio Nivaldo Pereira, e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol da vitória foi marcado pelo meio-campista Juninho, que retornou ao time após servir a equipe profissional.
Com os atletas vindos do profissional, o Verdão teve as duas ações mais perigosas do primeiro tempo. Ambas com o atacante Marcelinho, que acertou duas vezes a trave do adversário. O goleiro Leandro, quando acionado, deu conta do recado e anulou os ataques vascaínos.Tabela Brasileirão Série A
Já no segundo tempo, o Alviverde precisou de cinco minutos para abrir o placar. Juninho pegou sobra na entrada da área de canhota e acertou lindo chute na gaveta do goleiro vascaíno, sem chance alguma de defesa.
O Palmeiras ainda teve chances de ampliar com Fabricio, aos 22, mas o centroavante parou na trave e no goleiro em duas tentativas consecutivas. No fim do jogo, o Verdão apertou em busca do segundo e teve sua última pontada com Robinho, que quase fez um golaço por cobertura.
Somando os três pontos, Verdão subiu para a quinta colocação na tabela, com 24 pontos marcados. A equipe palestrina volta a campo pelo torneio nesta quarta-feira (02), às 15h, contra o Grêmio, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos-SP, pela 16ª rodada.
O Palmeiras que atuou:
Palmeiras Sub-20: Leandro; Garcia (Jonathan), Jhow (Carlos), Helder e Vanderlan; Ramon Cesar (Quiñonez), Vitinho e Juninho; Marcelinho (Vitor Hugo), Marino (Robinho) e Fabricio (Pedro Acácio). Técnico: Wesley Carvalho.

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