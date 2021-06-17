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Com reforço de Léo Santos, Corinthians empata com Red Bull Bragantino no Brasileirão sub-23

Com o 0 a 0, Timão chegou aos quatro pontos no Grupo A da competição de Aspirantes. Zagueiro, que está no elenco principal, foi "emprestado" para a categoria para esse jogo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 18:54

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:54

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
A equipe sub-23 do Corinthians entrou em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O duelo disputado em Jarinu, interior de São Paulo, terminou com empate sem gols. O Timão contou com o reforço de Léo Santos, que está na equipe principal, mas foi "emprestado" para a categoria.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira as fotos da nova camisa número 1 do Corinthians
O técnico Danilo levou a campo a seguinte escalação: Filipe; Igor Formiga, Igor Morais, Léo Santos e Luan Vitor; Warian, Du Queiroz e Reifit; Bilu, Gabriel Lima e Matheus Matias.
Integrantes do Grupo A, os Filhos do Terrão chegaram aos quatro pontos somados com uma vitória e um empate na competição nacional.
Recuperado recentemente de uma série de lesões no joelho, Léo Santos tem voltado aos poucos a jogar na equipe principal, tendo recebido alguns minutos no Campeonato Paulista. Para ganhar mais rodagem e acelerar o processo de readaptação, o zagueiro foi "emprestado" ao sub-23 e disputou a partida desta quinta-feira, sendo escalado por Danilo no time titular e jogou os 90 minutos.
O próximo compromisso do Corinthians pelo Brasileirão sub-23 será em casa, na próxima quinta-feira, às 15h, no Parque São Jorge.

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