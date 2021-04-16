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Com redução salarial, Vasco acerta a renovação de contrato do lateral-direito Léo Matos até o fim de 2022

Um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, experiente jogador renovou o seu vínculo com o Gigante da Colina por mais uma temporada...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 17:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 17:17
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Um dia após a vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, o Vasco acertou a renovação de contrato do lateral-direito Léo Matos até o final da temporada de 2022, com uma redução salarial. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL, e confirmada pelo LANCE!
> Confira a classificação do Campeonato CariocaAos 35 anos, o jogador tem sido um dos destaques da equipe desde a chegada do técnico Marcelo Cabo. Com a camisa da equipe de São Januário, Léo já disputou 26 partidas e marcou 2 gols. Anteriormente, a validade do contrato era o fim deste ano, e a renovação seguiu o mesmo modelo adotado com o zagueiro e capitão Leandro Castan.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama​O atleta chegou ao Gigante da Colina em outubro de 2020 e estreou no empate com o Goiás por 1 a 1, no estádio da Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida desta quinta, diante do Flamengo, ele abriu o placar para o time com um gol de cabeça, fundamento em que se destacou quando atuou no futebol grego (pelo PAOK), logo aos 5 minutos do primeiro tempo.
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
Com a vitória, o clube quebrou um longo jejum de 17 partidas sem vencer o rival. Na tabela, a equipe atualmente ocupa a quinta colocação com treze pontos. A diferença para o Fluminense, última equipe entre os quatro primeiros é de três pontos restando apenas duas rodadas para o fim da Taça Guanabara.
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara.

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