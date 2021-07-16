Com Rafael Carioca e Marco Antônio, Botafogo deve ter novidades contra o Brusque; veja provável time

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com mudanças no comando técnico, o Botafogo terá novidades para enfrentar o Brusque, neste sábado, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. Pelo menos são três caras novas são esperadas na escalação para o duelo no Estádio Augusto Bauer.

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A equipe treinou na manhã desta sexta-feira no Estádio Nilton Santos e vai para Santa Catarina durante a parte da noite. Ainda sem definir o substituto de Marcelo Chamusca, o Botafogo terá Ricardo Resende como técnico interino na casamata.

Em campo, as novidades devem ser o jovem zagueiro Lucas Mezenga, que entra no lugar do suspenso Gilvan, Rafael Carioca na lateral-esquerda e Marco Antônio no sistema ofensivo.Desta forma, o provável Botafogo é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga, Rafael Carioca; Barreto, Pedro Castro; Diego Gonçalves, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.

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