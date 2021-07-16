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Com Rafael Carioca e Marco Antônio, Botafogo deve ter novidades contra o Brusque; veja provável time

Ainda sem técnico e com Ricardo Resende no comando de forma interina, equipe deve ter novidades na defesa e no meio em jogo da Série B do Brasileirão...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 15:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com mudanças no comando técnico, o Botafogo terá novidades para enfrentar o Brusque, neste sábado, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. Pelo menos são três caras novas são esperadas na escalação para o duelo no Estádio Augusto Bauer.
+ Luxemburgo, Dorival, Lisca... Botafogo acumula negativas na busca por um novo técnico
A equipe treinou na manhã desta sexta-feira no Estádio Nilton Santos e vai para Santa Catarina durante a parte da noite. Ainda sem definir o substituto de Marcelo Chamusca, o Botafogo terá Ricardo Resende como técnico interino na casamata.
Em campo, as novidades devem ser o jovem zagueiro Lucas Mezenga, que entra no lugar do suspenso Gilvan, Rafael Carioca na lateral-esquerda e Marco Antônio no sistema ofensivo.Desta forma, o provável Botafogo é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga, Rafael Carioca; Barreto, Pedro Castro; Diego Gonçalves, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.
+ Veja a tabela da Série B
Guilherme Santos, titular da lateral-esquerda diante do Cruzeiro, no último sábado, foi liberado da partida para resolver problemas particulares. Com lacunas no banco de reservas, o Botafogo relacionou o defensor esquerdo Hugo, o zagueiro Henrique Luro e o atacante Matheus Nascimento, da equipe sub-20, para o duelo.

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