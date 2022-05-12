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Com R$ 3 milhões em jogo, Cruzeiro pode fazer melhor campanha na Copa do Brasil desde 2019

Time celeste disputará classificação contra o Remo nesta quinta, no Independência...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 10:28
Com seis títulos da Copa do Brasil, o Cruzeiro é o maior vencedor da história do torneio. Entretanto, desde o rebaixamento em 2019 e a crise subsequente, o time mineiro não tem conseguido desempenhar bem no campeonato.
Porém, esse panorama pode mudar após o confronto contra o Remo, marcado esta quinta-feira (12) às 19h30. Caso o Cruzeiro vença por dois gols ou mais, conseguirá se classificar de forma direta para as oitavas de final da Copa do Brasil, sendo o melhor resultado do time desde 2019, e garantindo R$ 3 milhões aos cofres do clube. O resultado seria de grande importância para o clube mineiro, que tem o melhor começo de temporada desde o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a aquisição da SAF por parte de Ronaldo Fenômeno e a chegada do técnico Paulo Pezzolano, o Cruzeiro tem dado as melhores esperanças para o seu torcedor desde a crise de 2019.
Entretanto, para conseguir o resultado, o Cruzeiro terá que quebrar um tabu histórico contra o Remo. O time celeste não consegue vencer a equipe de Belém desde 1979, dentro ou fora de casa.
No jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro não poderá contar com Neto Moura, que já jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol-SP. O Remo terá seis desfalques para a partida, entre eles dois titulares (Ricardo Luz e Rodrigo Pimpão).
Crédito: ResultadopodeseromelhordotimemineironaCopadesdeorebaixamento/Foto:StaffImages/Divulgação/Cruzeiro

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