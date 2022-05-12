Com R$ 3 milhões em jogo, Cruzeiro pode fazer melhor campanha na Copa do Brasil desde 2019

Com seis títulos da Copa do Brasil, o Cruzeiro é o maior vencedor da história do torneio. Entretanto, desde o rebaixamento em 2019 e a crise subsequente, o time mineiro não tem conseguido desempenhar bem no campeonato.

Porém, esse panorama pode mudar após o confronto contra o Remo, marcado esta quinta-feira (12) às 19h30. Caso o Cruzeiro vença por dois gols ou mais, conseguirá se classificar de forma direta para as oitavas de final da Copa do Brasil, sendo o melhor resultado do time desde 2019, e garantindo R$ 3 milhões aos cofres do clube. O resultado seria de grande importância para o clube mineiro, que tem o melhor começo de temporada desde o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a aquisição da SAF por parte de Ronaldo Fenômeno e a chegada do técnico Paulo Pezzolano, o Cruzeiro tem dado as melhores esperanças para o seu torcedor desde a crise de 2019.