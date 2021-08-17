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Com quatro jogos a menos, Enderson supera campanha de Chamusca com o Botafogo no Brasileirão

Novo treinador tem 15 pontos em seis jogos, deixando campanha de antigo comandante, que teve dez partidas, na Série B do Brasileirão para trás...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A maré do Botafogo parece ter mudado de direção. Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, o Alvinegro pode terminar o primeiro turno da Série B do Brasileirão no G4. Este é o período correspondente desde a chegada de Enderson Moreira, que já conquistou mais pontos que Marcelo Chamusca, antecessor como treinador do Alvinegro.
+ Brasileirão e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Botafogo na semana
O Botafogo fez seis jogos com o novo técnico: são cinco vitórias e uma derrota - ou seja, 15 pontos conquistados. O número já é superior aos da "Era Marcelo Chamusca": com o antigo treinador, foram 13 pontos ganhos divididos em três vitórias, quatro empates e três derrotas.Ou seja, dos 28 pontos conquistados pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, a maioria saiu sob o comando de Enderson Moreira. Mesmo com menos jogos e um período menor no Alvinegro, o novo técnico já estabeleceu uma nova marca positiva neste sentido.
+ Veja a tabela da Série B
Com quatro compromissos a menos, Enderson já superou Chamusca no número de vitórias e em pontos conquistados. Desde que o treinador estreou pelo Alvinegro, nenhum time fez mais pontos que o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro.CAMPANHA COM CHAMUSCAVila Nova 1 x 1 Botafogo Botafogo 2 x 0 CoritibaBotafogo 3 x 0 RemoLondrina 2 x 2 BotafogoNáutico 3 x 1 BotafogoSampaio Corrêa 2 x 0 BotafogoBotafogo 1 x 0 VitóriaAvaí 1 x 1 BotafogoCRB 2 x 1 BotafogoBotafogo 3 x 3 Cruzeiro
CAMPANHA COM ENDERSON​Confiança 0 x 1 Botafogo​Botafogo 2 x 0 CSABotafogo 2 x 0 VascoBotafogo 2 x 0 Ponte PretaOperário 1 x 0 BotafogoBotafogo 1 x 0 Brasil de Pelotas

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