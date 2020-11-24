Com quarteto ofensivo à disposição, Flamengo encara o Racing a fim de confirmar a retomada do boa fase

Crédito: De volta, Gabigol pode formar setor ofensivo com BH27, Everton Ribeiro e Arrascaeta (F: Alexandre Vidal/Flamengo

Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol: o quarteto que para sempre será lembrado pelos rubro-negros está a serviço do Flamengo. Por conta de lesões, suspensões e convocações, os quatro jogadores não atuam juntos, como titulares, desde o dia 18 de agosto, contra o Grêmio na quarta rodada do Brasileirão. Contra o Racing, nesta terça pelas oitavas de final da Libertadores, Rogério Ceni, enfim, poderá contar com o ataque que brilha há dois anos. O jogo será no El Cilindro, em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília).

No último sábado, o treinador já pôde escalar três dos quatro nomes citados. Gabriel Barbosa, afastado dos dóis últimos jogos por conta de fadiga na coxa direita, é quem se junta ao grupo à disposição na Argentina e, pela primeira vez, Rogério Ceni pode escalar o quarteto ofensivo. As ausências, por outro lado, ficam por conta de Pedro, Thiago Maia e Rodrigo Caio - todos lesionados.Após dominarem os principais quesitos ofensivos em 2019, como as artilharias da Libertadores e do Brasileirão ficando do Gabriel Barbosa, por exemplo, o quarteto segue brilhando nesta temporada. Se Pedro é o goleador deste ano, com 20 gols, Gabgi e Bruno Henrique vêm logo abaixo, ambos com 17, e os meias fecham o Top-5 - Arrascaeta e Everton Ribeiro fizeram oito gols no ano.