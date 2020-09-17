Com quarteto ofensivo à disposição de Dome, Flamengo volta atenção à defesa do título da Libertadores

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A missão de estrear no comando do Flamengo pela Libertadores, em Quito, nesta quinta-feira é de Domènec Torrent, que estará à frente da equipe no Estádio Casa Blanca diante do Independiente Del Valle. O desafio é grande, uma vez que o Rubro-Negro ainda oscila sob sua direção e tem um rival na briga pela liderança do Grupo A da Copa e que chega embalado para o jogo.

Para seguir bem na defesa do título, contudo, o Flamengo terá justamente os protagonistas da conquista na última temporada. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol estão à disposição para formar o setor ofensivo. Entre os principais nomes da campanha de 2019, as baixas ficam por conta de Diego Alves, lesionado, e Rafinha, que vem sendo bem substituído por Isla.O grande "reforço" para o duelo com o Del Valle é Bruno Henrique, recuperado de um edema ósseo no joelho direito e ser baixa nas últimas quatro rodadas do Brasileirão. Pedro Rocha se colocou como provável substituto, mas logo se contundiu. Já Vitinho e Michael não fizeram por onde e, sem corresponder, a vaga no ataque ao lado de Gabriel Barbosa está livre para o retorno do BH27.

Na Recopa Sul-Americana - um dos seis títulos conquistados entre 2019 e 2020 pelo Flamengo -, o quarteto ofensivo não pôde estar em campo junto. Na ida, no Equador, Gabigol cumpriu suspesnão e ficou de fora do empate em 2 a 2.