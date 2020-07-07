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Com protocolos de segurança, sede social do Corinthians é reaberta

Parque São Jorge reabre nesta terça-feira após mais de três meses fechado ao público devido a pandemia do novo coronavírus. Veja as medidas adotadas pelo Timão...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 11:30

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:30

Crédito: Corinthians/Divulgação
O Corinthians irá reabrir o Parque São Jorge nesta terça-feira (7). Os associados e colaboradores que forem realizar as visitas no local deverão seguir protocolos de saúde e segurança, conforme estabelecido pela Prefeitura da cidade de São Paulo.
O Corinthians emitiu um comunicado dizendo que ficará permitida a utilização de todas as áreas comuns descobertas do Parque São Jorge apenas para caminhadas. Não serão permitidas atividades físicas, práticas de esportes, reuniões ou encontros sociais de qualquer porte e de qualquer natureza. Por este motivo, as sedes dos departamentos permanecerão fechadas mesmo depois da abertura. O local funcionará de terça a domingo, das 8h ás 20h.
Uma novidade no procedimento adotado pelo Timão é o mesmo que já acontece no Metrô de São Paulo: em parceria com a empresa Neobrax, foram disponibilizadas máquinas antissépticas para melhor higienização e proteção contra o coronavírus. Além do Parque São Jorge, elas já estão disponíveis no CT Joaquim Grava e também serão instaladas na Arena Corinthians nesta terça.
Para acessar o clube os visitantes devem adentrar pela Galeria Central, seguindo um conjunto de regras, a principal delas é o uso obrigatório de máscara durante todo o processo de entrada e estadia. Para a entrada feita com veículos, os mesmos deverão ter apenas o condutor dentro, os demais passageiros deverão descer e entrar a pé.
Não será permitida a entrada de pessoas com a temperatura acima de 37,7°C e que não estejam usando as máscaras de proteção facial.

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