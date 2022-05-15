Com protagonismo de Cano, Fluminense vence e quebra 'tabu' contra o Athletico-PR

O Tricolor conseguiu a segunda vitória pela sexta rodada do Brasileirão. No Estádio Raulino de Oliveira, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 1, com dois gols de Germán Cano e um de Matheus Felipe. Com o resultado, o Flu passa a acumular oito pontos, na décima primeira colocação. Já o Furacão estaciona com seis pontos, na décima quarta posição da tabela. Assim, o Time de Guerreiros superou o retrospecto negativo contra os paranaenses e deu mais um passo em direção à sequência vitoriosa nas competições que disputa. FAZ O LO começo da primeira etapa foi dominado pelo Flu, que pressionou o adversário e não deu espaço para contra-ataques. Aos oito minutos, Wellington fez bom lançamento para Cano, que recebeu, girou e abriu o placar no Raulino de Oliveira. O gol reforçou a confiança dos mandantes e o Tricolor cresceu ainda mais no jogo. Em um lance, Luiz Henrique avançou em velocidade e finalizou cruzado, mas a bola passou apenas perto da trave. REAÇÃOO Athletico-PR passou a reagir e finalizou duas vezes em 10 mintuos, mas uma passou longe da meta e outra foi defendida por Fábio. Contudo, Martinelli e Wellington cometeram pênalti ao cercar um adversário com os braços, mas não foi marcado. Na sequência, Khellven recebeu na linha de fundo e cruzou, mas nenhum outro jogador estava para executar a jogada.
CHANCES PERDIDASDo lado do Flu, Luiz Henrique ainda tentou nova finalização, mas não ofereceu perigo. Ainda no primeiro tempo, David Braz se sentiu mal e Luccas Claro entrou em seu lugar. Nos minutos finais antes do intervalo, Luiz Henrique deu o passe para Cano, que tentou bater cruzado, mas o goleiro Bento agarrou a bola. Nos acréscimos, Vitinho se lesionou e teve que ser substituído por Cuello.JOGO MORNOA segunda etapa começou sem muita intensidade. O Furacão melhorou, mas só teve grande chance quando Fábio saiu errado na frente de Pablo Siles. O Flu teve uma oportunidade quando André recebeu o lance de uma cobrança de escanteio e finalizou. Ao defender, Bento colocou a bola nos pés de Yago Felipe, mas o jogador chutou em posição confortável para nova defesa. Depois, Cano arriscou nova finalização, mas o goleiro defendeu mais uma vez. GOLAÇONa reta final do jogo, o Fluminense voltou a ser ofensivo e cercar o Athletico-PR, principalmente com a entrada de Willian Bigode e Jhon Arias. Aos 32 minutos, Willian alçou a bola para Luiz Henrique, que cabeceou para Cano e, mais uma vez, o artilheiro marcou outro gol e ampliou a vantagem no Raulino de Oliveira. Aos 45 minutos, Luccas Claro cabeceou livremente para a meta, mas a bola não entrou. Nos acréscimos, Matheus Felipe marcou o gol do Athletico-PR. FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 2 x 1 ATHLETICO-PR
Data/Hora: 14/05/2022, às 21hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Vinicius Furlan (SP)
Gols: Germán Cano (08'1T/32'2T) e Matheus Felipe (46'2T)Cartões amarelos: Pablo Siles (17'2T), Jhon Arias (21'2T), Cuello (25'2T), Willian Bigode (29'2T)Cartões vermelhos: Ninguém.
FLUMINENSE: Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz (Luccas Claro/27'1T), Pineida; Wellington, André (Nonato/39'2T), Martinelli (Willian Bigode/09'2T), Nathan (Jhon Arias/09'2T); Luiz Henrique (Caio Paulista/39'2T) e Germán Cano.
ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Pedro Henrique Abner; Hugo Moura, Erick (Marlos/0'2T), Matheus Fernandes (Pablo Siles/14'2T; Canobbio (Pedro Rocha/28'2T), Vitinho (Cuello/49'1T) e Pablo (Vitor Roque/28'2T).