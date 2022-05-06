Com proposta do Bragantino, Fabio Matias deixa o comando do Sub-20 do Flamengo

A passagem de Fabio Matias pelo Sub-20 do Flamengo chegou ao fim. O clube da Gávea informou a saída do profissional, que chegou ao Ninho do Urubu em julho de 2021, desejando sucesso ao treinador nos "novos projetos na carreira". O Bragantino tem interesse na contratação de Fabio Matias, que deve definir seu futuro em breve. Com passagens pelo Guarani, Desportivo Brasil, Grêmio, Figueirense e Internacional, Fabio Matias assumiu o comando do Sub-20 do Flamengo em julho de 2021. Na atual temporada, o treinador comandou os garotos do Ninho na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, com a saída de Maurício Souza, assumiu o comando do time alternativo que disputou as duas primeiras rodadas do Carioca.Em 2022, Fabio Matias ainda comandou o Sub-20 em seis partidas do Campeonato Carioca, com três vitórias, três empates e uma derrota. A despedida do treinador foi nesta sexta, no 2 a 2 com o Botafogo.