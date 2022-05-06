Com proposta do Bragantino, Fabio Matias deixa o comando do Sub-20 do Flamengo

A passagem de Fabio Matias pelo Sub-20 do Flamengo chegou ao fim. O clube da Gávea informou a saída do profissional, que chegou ao Ninho do Urubu em julho de 2021, desejando sucesso ao treinador nos "novos projetos na carreira". O Bragantino tem interesse na contratação de Fabio Matias, que deve definir seu futuro em breve. Com passagens pelo Guarani, Desportivo Brasil, Grêmio, Figueirense e Internacional, Fabio Matias assumiu o comando do Sub-20 do Flamengo em julho de 2021. Na atual temporada, o treinador comandou os garotos do Ninho na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, com a saída de Maurício Souza, assumiu o comando do time alternativo que disputou as duas primeiras rodadas do Carioca.Em 2022, Fabio Matias ainda comandou o Sub-20 em seis partidas do Campeonato Carioca, com três vitórias, três empates e uma derrota. A despedida do treinador foi nesta sexta, no 2 a 2 com o Botafogo.
Atual campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa, Mario Jorge comandará o Sub-17 na partida decisiva da Copa Rio contra o Resende neste sábado, na Gávea, e a partir de segunda-feira assume o comando do Sub-20. Leo Ramos, do Sub-16, que nessa temporada conquistou a Copa Brasileirinho e a Copa Olaria, sobe para o Sub-17.Relembre, abaixo, entrevista exclusiva de Fábio Matias ao LANCE!: