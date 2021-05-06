Com problemas musculares, Diego Alves e Renê iniciam tratamento no Ninho e preocupam o Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo tem novos atletas no departamento médico. Na reapresentação do elenco ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira, Diego Alves e Renê foram reavaliados e seguem com dores musculares na coxa direita. Segundo o clube, a dupla iniciou tratamento e passará por exames nesta sexta-feira para saber se há lesão no local.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporada Os dois jogadores sentiram o problema físico durante a vitória sobre a LDU, na última terça-feira. Titular na partida, Diego Alves sentiu desconforto na coxa direita durante o primeiro tempo e foi substituído no intervalo por precaução. Renê, por sua vez, entrou no segundo tempo e sentiu dores na posterior da coxa em lance no fim da partida. Como não havia mais substituições, ele seguiu em campo até o apito final e iniciou o tratamento no vestiário.

Ambos tiveram folga como o restante do elenco no dia seguinte à partida e se reapresentaram normalmente nesta quinta-feira. Apesar de ainda não saberem a gravidade dos problemas musculares, Diego Alves e Renê dificilmente ficarão à disposição de Rogério Ceni para a partida de sábado, às 21h05 (de Brasília), contra o Volta Redonda.

+ Destaque do Flamengo no início do Carioca, Ramon se credencia a receber primeira chance com Ceni