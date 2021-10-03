Com primeiro tempo perfeito, Flamengo vence o Athletico no Maracanã

Em um primeiro tempo de almanaque, o Flamengo marcou três gols e garantiu a vitória sobre o Athletico, neste domingo, por 3 a 0 no Maracanã (assista aos gols no vídeo acima) . Além dos três pontos, o Rubro-Negro ofereceu ao torcedor que voltou à arquibancada em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, uma apresentação sólida, além dos belos gols feitos por Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira. O resultado levou o time Renato Gaúcho aos 38 pontos na classificação do Brasileirão. O líder Atlético-MG tem 49 pontos.

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Diante de um Athletico que veio ao Rio de Janeiro com apenas três titulares, o Flamengo fez um primeiro tempo avassalador. impondo o ritmo do jogo e pressionando o rival em seu campo de ataque. Com bom desempenho coletivo e individual, os gols não demoraram a sair. Logo aos quatro minutos, Andreas Pereira acertou a trave e, no rebote, Everton Ribeiro abriu o placar no Maraca.

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A vantagem obtida antes do intervalo condicionou o segundo tempo, no qual o Flamengo manteve o controle da partida. Apesar de uma postura mais enérgica do Athletico, o Rubro-Negro não teve a vitória ameaçada. Na melhor chance do time visitante, Carlos Eduardo finalizou de dentro da área, e o goleiro Diego Alves fez mais uma grande defesa. O camisa 1 vive grande momento no clube.

A partir dos 20 minutos, o Flamengo administrou o jogo. Renato fez mudanças já preservando alguns titulares, como Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol. Os estrageiros Arrascaeta e Isla, que estarão com as seleções do Uruguai e Chile nas próximas rodada do Brasileirão, receberam os terceiros cartões amarelos.FICHA TÉCNICAFLAMENGO 3X0 ATHLETICO

Data e horário: 03/10/2021, às 16hLocal: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Wagner Reway (PB)

Público/Renda: 7.3115 torcedores presentes / R$ 450.620,00

Cartão amarelo: Arrascaeta (FLA). Nicolas, Christian (CAP)Cartão vermelho: Não houve,

Gols: Everton Ribeiro (1-0, 4'/1ºT), Bruno Henrique (2-0, 10'/1ºT) e Andreas Pereira (3-0, 48'/1ºT)FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla (Rodinei, 35'/2ºT), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê, ; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Michael, 35'/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Kenedy, Intervalo) e Gabigol (Pedro, 35'/2ºT).ATHLETICO (Técnico: Bruno Lazaroni)