Com previsão de quase R$ 1 bilhão, Conselho do Flamengo aprova orçamento para 2021

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com a maioria dos votos, o Conselho de Administração do Flamengo aprovou na noite desta terça-feira o orçamento para 2021. Em reunião híbrida realizada na Gávea, a previsão é de uma receita bruta de R$ 953 milhões em 2021, valor superior ao de 2020, que estimava inicialmente R$ 726 milhões. >> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Na proposta, há a previsão de R$ 168 milhões em vendas de jogadores e uma contratação de um jogador por R$ 30 milhões. No entanto, o valor equivale às duas primeiras parcelas a serem pagas à Fiorentina em caso de confirmação da opção de compra do atacante Pedro.

O orçamento para 2021 foi fechado antes da partida contra o Racing, com isso, prevê o valor de R$ 98 milhões relativos a 2020. Porém, cerca de R$ 18 milhões já foram perdidos por conta da eliminação na Libertadores. Assim como neste ano, o clube prevê uma classificação à semifinal do torneio em 2021. GRUPO POLÍTICO FAZ CRÍTICAS À APROVAÇÃO

Após a reunião, o grupo político 'SóFLA" manifestou-se nas redes sociais criticando a aprovação. Em uma das postagens, o grupo afirma estar "preocupado com as premissas excessivamente otimistas adotadas na proposta de orçamento".