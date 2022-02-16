Com preservação de símbolos, Botafogo finaliza novas regras de aluguel do Nilton Santos

O Botafogo tem novas diretrizes para os clubes com interesse em alugar o Estádio Nilton Santos. O time da Estrela Solitária divulgou nota no começo da noite desta quarta-feira explicando as novas regras para a locação da arena a outras equipes.+ Equipe de mercado finaliza relatório, encaminhará a Textor e Botafogo vai iniciar '2ª etapa' na busca de reforços

A medida se deu pelas polêmicas recentes em jogos de outros clubes no estádio. No Fla-Flu, cadeiras da arquibancada foram quebradas e houve problemas de segurança envolvendo o policiamento da partida. Além disso, o fato do Flamengo ter colocado bandeirinhas do Rubro-Negro nos mastros de escanteio também causou desconforto.

O clube resolveu suspender todos os aluguéis que já estavam agendados para criar novas regras. As diretrizes estão prontas e dizem respeito à manutenção dos símbolos do clube, além de novas questões financeiras.

O próximo jogo 'alugado' marcado para o estádio é Fluminense x Vasco, no dia 26 de fevereiro, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca.NOTA DO BOTAFOGO:

"Com o intuito de garantir o bom uso do estádio, preservar os símbolos do clube e ciente de sua importância para o futebol carioca na gestão da concessão, o Botafogo concluiu o novo protocolo de uso e cessão do Nilton Santos -- que regula a utilização do espaço por terceiros -- e o apresentou aos clubes interessados, que deverão respeitar as regras caso desejem firmar contrato de aluguel. A próxima partida confirmada no local é Fluminense e Vasco, no dia 26 de fevereiro, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara.

Entre os itens abordados estão as bases financeiras dos alugueis, regras de controle de acesso, utilização de espaços publicitários, preservação de signos e símbolos do Botafogo, além de outros pontos importantes."