Com presença de Landim, Estácio anuncia novo enredo sobre o Flamengo no próximo carnaval

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O Flamengo será tema do enredo da escola de samba Estácio de Sá, em reedição a ser entoada no próximo desfile das escolas de sambas do Rio de Janeiro - ainda sem data para acontecer. O anúncio contou com a presença de Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, que esteve na quadra localizada na Zona Norte da cidade, nesta segunda-feira.

A reedição será em alusão ao memorável desfile da Estádio de Sá de 1995, ano do centenário do Flamengo. A informação inicial é do jornal "O Dia".

À época, o desenvolvimento do tema ficou a cargo do carnavalesco Mário Borriello e, desta vez, Wagner Gonçalves é quem comandará o tema, outrora batizado de "Uma vez Flamengo...", na Sapucaí e pelo Grupo de Acesso.