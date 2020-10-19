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Com presença de Landim, Estácio anuncia novo enredo sobre o Flamengo no próximo carnaval

Estácio de Sá, do Grupo de Acesso, voltará a ter enredo em homenagem ao Rubro-Negro, como em 1995 (ano do centenário do clube)...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:51

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:51

Crédito: Reprodução
O Flamengo será tema do enredo da escola de samba Estácio de Sá, em reedição a ser entoada no próximo desfile das escolas de sambas do Rio de Janeiro - ainda sem data para acontecer. O anúncio contou com a presença de Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, que esteve na quadra localizada na Zona Norte da cidade, nesta segunda-feira.
A reedição será em alusão ao memorável desfile da Estádio de Sá de 1995, ano do centenário do Flamengo. A informação inicial é do jornal "O Dia".
À época, o desenvolvimento do tema ficou a cargo do carnavalesco Mário Borriello e, desta vez, Wagner Gonçalves é quem comandará o tema, outrora batizado de "Uma vez Flamengo...", na Sapucaí e pelo Grupo de Acesso.
A expectativa inicial é que o enredo de 1995 seja adaptado, levando em consideração os mais recentes títulos do Flamengo, como o Brasileiro e a Libertadores de 2019. Cabe destacar ainda que a União da Ilha também já informara que reeditará "Festa Profana", também em homenagem ao Fla.

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