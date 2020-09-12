Com precisão, Flu bate o Fla em clássico pela Taça GB Sub-20

A eficácia fez a diferença no Fla-Flu da Taça Guanabara Sub-20. Com gols de Wallace e Marcos Pedro, o Fluminense garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo em clássico realizado na manhã deste sábado, em duelo na Gávea marcado pela pressão rubro-negra e por muita luta de ambos os lados.
Com o resultado da partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara Sub-20, o Tricolor das Laranjeiras foi a nove pontos no Grupo B. Já o Rubro-Negro ficou nos seis pontos no Grupo A.
LENTIDÃO E POUCAS CHANCES DE INÍCIO
A falta de ritmo de jogo culminou em uma início bem truncada, no qual a dupla Fla-Flu esbarrava em erros e tinha dificuldade para avançar. Aos poucos, o Rubro-Negro encontrou brechas para rondar a área em investidas de Yuri e Richard, mas a equipe não furava o bloqueio tricolor.
A equipe das Laranjeiras, por sua vez, depositava as fichas no ímpeto de Gabriel Teixeira. Martinelli bateu rasteiro e Victor Hugo encaixou. Samuel ainda desperdiçou outra chance para os tricolores.
De tanto cercar a área com Guilherme Bala e tentar lançamentos para André, o Flamengo teve sua primeira chance concreta. Samuel fez lançamento e Yuri ajeitou de cabeça, mas Richard finalizou para as nuvens. FLA AUMENTA INTENSIDADE, MAS FLU SE IMPÕE EM CAMPO
A volta do intervalo sinalizou um panorama semelhante. Logo no primeiro minuto, Guilherme Bala arriscou e Pedro Rangel "bateu roupa" mas, em seguida, se recuperou. Logo depois, Samuel avançou até a área, só que errou o passe para André.
Já o Fluminense foi cirúrgico em seu contra-ataque. André encontrou Wallace livre na direita. O camisa 7 teve tempo para ajeitar a bola e finalizar no canto direito de Victor Hugo: 1 a 0.
Em desvantagem, o Rubro-Negro aumentou seu volume de jogo e viu André desperdiçar duas chances. Em uma delas, o atacante cabeceou livre de marcação nas mãos de Pedro Rangel. Seguro nos contra-ataques, o Tricolor das Laranjeiras teve grande oportunidade de ampliar. Martinelli se desvencilhou da marcação e viu a bola sobrar nos pés de Wallace. A finalização do camisa 7 foi abafada por Victor Hugo.
Aos trancos e barrancos, a equipe de Maurício Souza se lançou de vez para o "abafa" na reta final e teve outra chance promissora com Guilherme Bala. O camisa 10 recebeu passe pela direita e chutou nas mãos de Pedro Rangel. Nos acréscimos, o Fluminense assegurou sua vitória fora de casa. Em novo contra-ataque, Marcos Pedro irrompeu pela esquerda e bateu no cantinho de Victor Hugo: 2 a 0.