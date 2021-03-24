Com pouco espaço no Santos, Laércio está próximo da Chapecoense

A Chapecoense está perto de fechar acordo para levar o zagueiro Laércio, do Santos. A equipe catarinense já oficializou uma proposta e tenta chegar a um acordo com o Peixe para um contrato definitivo e sem custos. A informação do interesse foi publicada inicialmente pelo Meu Peixão.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaLaércio começou a temporada machucado e mesmo recuperado de uma fissura na região proximal da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo ainda não teve espaço com Ariel Holan.

Mesmo com salário baixo, o Santos deve liberar o jogador, que tem contrato só até o final do ano. Laércio era o favorito de Cuca para suceder Lucas Veríssimo na zaga santista, mas perdeu espaço com a ascensão dos jovens e gostaria de ser liberado.Laércio foi contratado por indicação do técnico Cuca, depois de se destacar na disputa do Campeonato Gaúcho, defendendo o Caxias. Com a camisa do Santos são 16 jogos e um gol.