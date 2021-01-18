Com pouco espaço no Real Madrid, Marcelo atrai o interesse do Monaco

Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid

Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo vem perdendo espaço no gigante espanhol por conta do avanço da idade. Aos 32 anos, o brasileiro atualmente é reserva de Mendy e esta falta de espaço chamou a atenção do Monaco, da França, que pensa em contar com o atleta.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsDe acordo com informações da "beIN Sports", o time monegasco está interessado na contratação do camisa 12, e estuda fazer uma proposta de com vínculo de três anos. O salário do lateral seria de 6 milhões de euros anuais (R$ 38 milhões na cotação atual).

Caso se concretize, Marcelo deixará o Real Madrid após 14 anos e mais de 500 partidas disputadas. Os valores citados, entretanto, são abaixo do que o atleta recebe atualmente no Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o salário do jogador gira em torno dos 9 milhões de euros anuais (R$ 57 milhões).

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