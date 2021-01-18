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futebol

Com pouco espaço no Real Madrid, Marcelo atrai o interesse do Monaco

Brasileiro vem sendo pouco utilizado por Zinédine Zidane no atual campeão espanhol, e clube francês sinaliza com proposta de três anos. Salário é inferior ao recebido atualmente...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 19:46

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 19:46

Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
Um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo vem perdendo espaço no gigante espanhol por conta do avanço da idade. Aos 32 anos, o brasileiro atualmente é reserva de Mendy e esta falta de espaço chamou a atenção do Monaco, da França, que pensa em contar com o atleta.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsDe acordo com informações da "beIN Sports", o time monegasco está interessado na contratação do camisa 12, e estuda fazer uma proposta de com vínculo de três anos. O salário do lateral seria de 6 milhões de euros anuais (R$ 38 milhões na cotação atual).
Caso se concretize, Marcelo deixará o Real Madrid após 14 anos e mais de 500 partidas disputadas. Os valores citados, entretanto, são abaixo do que o atleta recebe atualmente no Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o salário do jogador gira em torno dos 9 milhões de euros anuais (R$ 57 milhões).
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Na atual temporada, Marcelo fez apenas sete jogos pelo Real Madrid, sendo seis pelo Campeonato Espanhol e um pela Champions League. Atualmente, o lateral-esquerdo titular do Monaco é o brasileiro Caio Henrique.

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