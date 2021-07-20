Com poucas chances no Fluminense, Rafael Ribeiro volta ao Náutico e é elogiado por Hélio dos Anjos

Contratado no início da temporada, o zagueiro Rafael Ribeiro deixou o Fluminense para retornar ao Náutico, antecipando o fim do empréstimo. O jogador vinha treinando com o Sub-23 e teve poucas oportunidades, sendo uma na equipe profissional, mas tinha um vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro deste ano.

- Rafael foi embora porque quis, porque ele e o empresário acharam que era melhor para ele ir para o Fluminense. Eu sempre queria esse jogador junto com a gente. Ele vem para repor o setor, conhece nosso jogo e nossa maneira de trabalhar - afirmou Hélio dos Anjos.Anunciado como reforço, o zagueiro fez o único jogo com o profissional na segunda rodada do Campeonato Carioca, quando falhou na derrota por 3 a 0 para a Portuguesa. Em entrevista, o presidente Mário Bittencourt negou que ele tivesse sido contratado para o elenco principal, mas sim para o Sub-23. Pelo Brasileirão de Aspirantes, ele foi titular nas três primeiras rodadas, mas ficou no banco na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians.