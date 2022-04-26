Com possível clássico em Brasília, Flamengo terá sequência de viagens

O fechamento do Maracanã, que passará por nova troca de gramado menos de dois meses após ser reaberto, possivelmente fará o Flamengo estender a sua sequência de jogos fora do Rio de Janeiro e o número de viagens nos próximos dias. A série começou no sábado, quando enfrentou o Athletico em Curitiba, e tem paradas certas em Santiago, Teresina, Córdoba e Fortaleza. Veja a agenda!Com três competições no horizonte, o time de Paulo Sousa já enfrentaria longas viagens nos próximos 30 dias, mas a confirmação de que o clube não poderá mandar o jogo com o Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão, no Maracanã torna a agenda rubro-negra ainda mais concorrida. Ainda não há definição a respeito do local do clássico, mas o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é uma possibilidade. O clube já mandou outras partidas no local.
A certeza é de que a delegação rubro-negra vai encarar longas viagens para Santiago, Córdoba, Teresina e Fortaleza nas próximas semana. A primeira será já na quarta-feira, quando o grupo realiza um último treino no Ninho do Urubu e embarca para a capital chilena, onde atua na quinta, às 19h, na Libertadores.Confira os próximos compromissos do Flamengo:
28/4 - Universidad Católica x Flamengo, em Santiago (Libertadores)Distância e tempo médio de voo: 2937 km / 4h10
1/5 - Altos x Flamengo, em Teresina (Copa do Brasil)Distância e tempo médio de voo:1981 km / 2h28
4/5 - Talleres x Flamengo, em Córdoba (Libertadores)Distância e tempo médio de voo: 2279 km / 2h50
8/5 - Flamengo x Botafogo, em local indefinido (Brasileirão)
15/5 - Ceará x Flamengo, em Fortaleza (Brasileirão)Distância e tempo médio de voo: 2191 km / 2h44