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futebol

Com possível clássico em Brasília, Flamengo terá sequência de viagens

Depois de atuar em Curitiba, no último sábado, Flamengo tem partidas marcadas para Santiago, no Chile, Teresina, Córdoba, na Argentina e Fortaleza...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 06:00
O fechamento do Maracanã, que passará por nova troca de gramado menos de dois meses após ser reaberto, possivelmente fará o Flamengo estender a sua sequência de jogos fora do Rio de Janeiro e o número de viagens nos próximos dias. A série começou no sábado, quando enfrentou o Athletico em Curitiba, e tem paradas certas em Santiago, Teresina, Córdoba e Fortaleza. Veja a agenda!Com três competições no horizonte, o time de Paulo Sousa já enfrentaria longas viagens nos próximos 30 dias, mas a confirmação de que o clube não poderá mandar o jogo com o Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão, no Maracanã torna a agenda rubro-negra ainda mais concorrida. Ainda não há definição a respeito do local do clássico, mas o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é uma possibilidade. O clube já mandou outras partidas no local.
A certeza é de que a delegação rubro-negra vai encarar longas viagens para Santiago, Córdoba, Teresina e Fortaleza nas próximas semana. A primeira será já na quarta-feira, quando o grupo realiza um último treino no Ninho do Urubu e embarca para a capital chilena, onde atua na quinta, às 19h, na Libertadores.Confira os próximos compromissos do Flamengo:
28/4 - Universidad Católica x Flamengo, em Santiago (Libertadores)Distância e tempo médio de voo: 2937 km / 4h10
1/5 - Altos x Flamengo, em Teresina (Copa do Brasil)Distância e tempo médio de voo:1981 km / 2h28
4/5 - Talleres x Flamengo, em Córdoba (Libertadores)Distância e tempo médio de voo: 2279 km / 2h50
8/5 - Flamengo x Botafogo, em local indefinido (Brasileirão)
15/5 - Ceará x Flamengo, em Fortaleza (Brasileirão)Distância e tempo médio de voo: 2191 km / 2h44
Crédito: Malasprontas:Flamengovaiencararsériedeviagens(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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