Com portões fechados e sem transmissão, Corinthians tem primeiro teste antes do Paulista

Esse domingo (16) é dia de trabalho em dois períodos do elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava. Se pela manhã os atletas corintianos treinarão, no período da tarde eles passarão pelo primeiro teste visando a estreia no Campeonato Paulista, no dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. O Timão encara neste fim de semana a Inter de Limeira no primeiro jogo-treino que o clube do Parque São Jorge terá em sua pré-temporada, que iniciou na última segunda-feira (10).

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O adversário escolhido, inclusive, também disputará a elite do Paulistão, mas os dois clubes não se cruzarão na primeira fase, pois estão no mesmo grupo, o A. O encontro entre Corinthians e Inter só ocorrerá caso as duas equipes se classifiquem às quartas de final da competição estadual, como aconteceu justamente na última temporada, quando ambos caíram na mesma chave, avançaram e o Time do Povo bateu os limeirenses por 4 a 1 na fase mata-mata.

JOGO CEGO

Diferentemente de alguns treinos que foram abertos, o jogo-treino não terá acesso a imprensa, tampouco será exibido pelo clube através das suas plataformas digitais. A única forma do torcedor ter acesso a partida, será via trechos que certamente deverão ser disponibilizados pelo Timão em suas redes sociais.

TESTES PRA SYLVINHO

Como não treinou com bola nos dois treinamentos que fez desde que recuperou-se da Covid-19, o atacante Jô não deve participar do duelo contra a Inter de Limeira, mas caso apareça deve atuar poucos minutos. Com isso, a tendência é que o garoto Mantuan comece como titular, pelo menos em cima do que o técnico Sylvinho esboçou nos últimos treinamentos.

O Corinthians não possui um reserva com as mesmas características que Jô para a faixa de ataque, e busca de forma incessante no mercado, tendo sonhado com Cavani e Suárez, mas estando, no momento, mais próximo de Diego Costa, no qual o time do Parque São Jorge monitora em caso de rescisão do atleta com o Atlético-MG.

Como teve que improvisar, Mantuan, que voltou de lesão na última temporada, após mais de um ano afastado dos gramados por conta de uma cirugia no joelho, mas teve poucas chances, foi testado pela zona ofensiva, como um 'falso 9'. Atletas como Róger Guedes e Gustavo Mosquito também podem fazer a função, mas em ambos os casos perdem parte das suas principais características, que é a velocidade e o jogo esticado nas pontas.

BRUNO MELO

O lateral-esquerdo ainda não foi anunciado pelo Corinthians, mas já está frequentando o CT Joaquim Grava desde o início da última semana, podendo, talvez, ser uma surpresa no jogo-treino e ser observado por Sylvinho pela primeira vez. Na posição de Melo, Fábio Santos é titular e Lucas Piton reserva imediato, mas que tem sido observado com frequência por Sylvinho.

IVAN E BAMBU

Ambos já fizeram parte dos exames médicos e estão encaminhados com o Corinthians, mas não devem participar do jogo-treino contra a Inter de Limeira.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Se Sylvinho utilizar um time a cada tempo, a tendência é que as escalações sejam as seguintes:

- Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan, no primeiro tempo;

- Matheus Donelli; João Pedro (Du Queiroz); Lucas Belezi, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Paulinho, Du Queiroz (Gabriel Pereira) e Gabriel Pereira (Adson); Felipe Augusto (Jô ou Gustavo Mosquito).

Atletas como Carlos Miguel, Xavier, Roni, Luan entre outros podem ter chances no decorrer dos jogos, mas não devem começar os tempos.