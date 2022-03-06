Com polêmica, Barcelona vira e derrota o Elche pela La Liga

Com muito esforço e com muita polêmica, o Barcelona derrotou o Elche, fora de casa, por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. A equipe mandante largou na frente, mas Ferran Torres empatou a partida no início do segundo tempo e Depay virou a partida com um pênalti marcado pelo VAR. No fim da partida, o árbitro não anotou uma penalidade máxima para o time de Francisco Vílchez em lance parecido com o assinalado pelo clube catalão.CHANCES PERDIDASO Barcelona dominou o início da primeira etapa. Aos 21 minutos, Alba aproveitou sobra de bola na entrada da área e bateu firme para defesa de Badía em dois tempos. Aos 26, Dembélé recebeu passe em profundidade pelo lado esquerdo da área, tentou encobrir o goleiro, que fez grande intervenção. No rebote, De Jong finalizou de primeira, mas González tirou em cima da linha.

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CONTOU COM A SORTEAos 36 minutos, o Elche assustou após Morente aproveitar cruzamento da esquerda e bater com força, mas por cima da meta. Os culés responderam com De Jong sendo acionado pelo lado esquerdo, livre de marcação, mas o holandês parou em nova defesa de Badía. No fim da primeira etapa, Fidel aproveitou corte errado do Pedri e finalizou cruzado do lado esquerdo da área para abrir o placar para os mandantes.

DO BANCO PARA O GOLNa segunda etapa, Xavi promoveu a entrada de Ferran Torres. Aos 15 minutos, Dembélé fez boa jogada pela direita, cruzou, Alba pegou mascado na bola, que sobrou para o camisa 19 empurrar para o fundo das redes. Aos 18, o Elche respondeu com Milla recebendo passe na área vindo do lado canhoto e batendo de primeira para grande intervenção de Ter Stegen.

APÓS MUITO ESFORÇOAos 30 minutos, Ferran Torres foi acionado dentro da área e finalizou rasteiro para outra grande defesa de Badía com os pés. No ataque seguinte, Dani Alves fez jogada pelo lado direito, cruzou rasteiro e o camisa 19 chegou finalizando de primeira para outra intervenção do goleiro do Elche. Aos 38, Memphis Depay virou a partida após converter pênalti marcado com o auxílio do VAR.