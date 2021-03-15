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Com placar centenário, Flamengo vence Pinheiros com facilidade e segue no topo do NBB

Mesmo desfalcado do técnico Gustavo De Conti (com Covid-19), Olivinha e Franco Balbi, Rubro-Negro emplaca 100 a 63; Luke é cestinha e Hettsheimeir chega a duplo-duplo
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Publicado em 14 de Março de 2021 às 21:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 21:29
Crédito: Helena Petry/CRF
O Flamengo entrou em quadra neste domingo, pelo NBB, e não teve dificuldade para vencer o Pinheiros por 100 a 63, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Com 23 vitórias em 25 jogos, o Flamengo está na liderança isolada da fase classificatória do torneio.
Os destaques do duelo foram Luke Martinez, cestinha com 21 pontos, Hettsheimeir, que chegou ao duplo-duplo com 12 pontos e 10 rebotes, e Leo Demetrio, com 17 pontos e oito rebotes.
O JOGO
Com o auxiliar Fernando Pereira à beira da quadra, já que o técnico Gustavo De Conti testou positivo para Covid-19, o FlaBasquete seguiu apostando no volume de jogo e nas bolas de longa distância. Mesmo desfalcado de Olivinha e Franco Balbi, ambos por lesão, o Rubro-Negro não deu chance ao adversário.
Já no primeiro quarto, contando com bolas de três de Luke (2), Hettsheimeir (2), Marquinhos (1) e Mineiro (1), a pontaria afiada dos craques do Flamengo deixou com time com impressionantes 33 pontos, contra apenas 15 do Pinheiros. O segundo período foi mais equilibrado, com parcial de 17-12 e destaque para Leo Demetrio, autor de sete pontos e três rebotes, e Luke Martinez, que acertou todos os arremessos que tentou, chegando aos 13 pontos.
No retorno do intervalo, o Pinheiros chegou a esboçar alguma reação, que não durou muito. O Flamengo dominou os rebotes, manteve alto aproveitamento nos chutes e fechou o terceiro período com parcial de 27-14. Já com maior rodagem do quinteto em quadra, o Fla precisou apenas administrar a vitória no último quarto e anotou um elástico 100 a 63.
PRÓXIMO COMPROMISSO
Na luta, pelo heptacampeonato da competição, Flamengo volta a atuar pelo NBB nesta terça-feira (16), às 17h, contra o Mogi, no Maracanãzinho.

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