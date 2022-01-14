Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Piton na lateral e Mantuan no ataque, Sylvinho projeta time titular do Corinthians
futebol

Com Piton na lateral e Mantuan no ataque, Sylvinho projeta time titular do Corinthians

No treino de sexta-feira (14), o treinador do Timão organizou um coletivo e apontou quem pode começar a temporada como titular...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 19:03

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:03

A pré-temporada do Corinthians segue a todo vapor. Na tarde de sexta-feira (14), o elenco treinou no CT Joaquim Grava, e Sylvinho começou a dar indícios do time que pretende usar no começo do Paulistão.+ O brabo voltou! Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Timão
Sem poder contar com Renato Augusto e Willian, que fizeram reforço físico junto com Jonathan Cafú, o técnico preparou um coletivo em campo reduzido e escalou a equipe titular com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Piton; Gabriel, Paulinho e Giuliano; Gabriel Pereira, Mantuan e Roger Guedes.
O destaque na escalação foi a presença de Lucas Piton entre os titulares. Na temporada passada, ele foi preterido por Fábio Santos, e agora o Corinthians está em vias de anunciar o lateral Bruno Melo, do Fortaleza.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO
A equipe reserva foi composta por: Donelli; João Pedro, Raul Gustavo, Bruno Melo e Fábio Santos; Xavier, Du Queiroz, Cantillo e Luan; Adson e Mosquito.
O goleiro Ivan, que é esperado para assinar com o Timão, se recupera da Covid-19. Danilo Avelar, que tem negociação avançada com o Ceará, e Roni, não treinaram com bola por controle de carga.
Ao longo da atividade, Sylvinho promoveu três mudanças na equipe titular. Fábio Santos entrou no lugar de Piton, Cantillo jogou no lugar de Gabriel, e Gustavo Silva Mosquito substituiu Gabriel Pereira.
Outra novidade foi a presença do centroavante Jô no CT Joaquim Grava. O jogador testou negativo para Covid-19 e foi liberado pelo departamento médico. O camisa 77 fez testes com os fisioterapeutas e realizou uma atividade leve com bola, separado do restante do elenco.
O primeiro amistoso do Corinthians no ano será no domingo (16), diante da Inter de Limeira, às 15h45.
Crédito: PitonemtreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados