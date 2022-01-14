Com Piton na lateral e Mantuan no ataque, Sylvinho projeta time titular do Corinthians

A pré-temporada do Corinthians segue a todo vapor. Na tarde de sexta-feira (14), o elenco treinou no CT Joaquim Grava, e Sylvinho começou a dar indícios do time que pretende usar no começo do Paulistão.+ O brabo voltou! Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Timão

Sem poder contar com Renato Augusto e Willian, que fizeram reforço físico junto com Jonathan Cafú, o técnico preparou um coletivo em campo reduzido e escalou a equipe titular com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Piton; Gabriel, Paulinho e Giuliano; Gabriel Pereira, Mantuan e Roger Guedes.

O destaque na escalação foi a presença de Lucas Piton entre os titulares. Na temporada passada, ele foi preterido por Fábio Santos, e agora o Corinthians está em vias de anunciar o lateral Bruno Melo, do Fortaleza.

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A equipe reserva foi composta por: Donelli; João Pedro, Raul Gustavo, Bruno Melo e Fábio Santos; Xavier, Du Queiroz, Cantillo e Luan; Adson e Mosquito.

O goleiro Ivan, que é esperado para assinar com o Timão, se recupera da Covid-19. Danilo Avelar, que tem negociação avançada com o Ceará, e Roni, não treinaram com bola por controle de carga.

Ao longo da atividade, Sylvinho promoveu três mudanças na equipe titular. Fábio Santos entrou no lugar de Piton, Cantillo jogou no lugar de Gabriel, e Gustavo Silva Mosquito substituiu Gabriel Pereira.

Outra novidade foi a presença do centroavante Jô no CT Joaquim Grava. O jogador testou negativo para Covid-19 e foi liberado pelo departamento médico. O camisa 77 fez testes com os fisioterapeutas e realizou uma atividade leve com bola, separado do restante do elenco.

O primeiro amistoso do Corinthians no ano será no domingo (16), diante da Inter de Limeira, às 15h45.