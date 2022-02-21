Com pipoca, torcedores aguardam retorno do Flamengo ao Rio após derrota para o Atlético na Supercopa

Após a derrota na Supercopa do Brasil, nos pênaltis para o Atlético-MG, o elenco do Flamengo retornou logo após o jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, ao Rio de Janeiro nesta noite de domingo. A torcida organizada Raça Rubro-Negra organizou um protesto e está presente no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, para protestar após o vice-campeonato.A intenção dos torcedores é cobrar os atletas e o time, a quem chamaram de "pipoqueiros". Os torcedores, inclusives, estão carregando sacos de pipocas.