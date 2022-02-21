Com pipoca, torcedores aguardam retorno do Flamengo ao Rio após derrota para o Atlético na Supercopa

Após a derrota na Supercopa do Brasil, nos pênaltis para o Atlético-MG, o elenco do Flamengo retornou logo após o jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, ao Rio de Janeiro nesta noite de domingo. A torcida organizada Raça Rubro-Negra organizou um protesto e está presente no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, para protestar após o vice-campeonato.A intenção dos torcedores é cobrar os atletas e o time, a quem chamaram de "pipoqueiros". Os torcedores, inclusives, estão carregando sacos de pipocas.
Na Arena Pantanal, o Flamengo saiu atrás do placar, virou com gols de Gabigol e Bruno Henrique, mas viu Hulk empatar. Nos pênaltis, após 23 cobranças, o atacante Vitinho, cobrando pela segunda vez, parou em Everson e o Galo foi campeão da Supercopa do Brasil de 2022.Em jogo espetacular, decidido nos pênaltis, o Atlético Mineiro fatura o título inédito da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Agora, parece que o Botafogo vai dar um chapéu bonito no Corinthians. Se liga!Veja tudo no LANCE! Rápido" />