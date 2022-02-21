Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com pipoca, torcedores aguardam retorno do Flamengo ao Rio após derrota para o Atlético na Supercopa
futebol

Com pipoca, torcedores aguardam retorno do Flamengo ao Rio após derrota para o Atlético na Supercopa

Após vice da Supercopa do Brasil, Flamengo desembarcará nesta noite de domingo no Rio de Janeiro, e torcida organizada está aguardando no Aerporto do Galeão...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 23:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 23:48
Após a derrota na Supercopa do Brasil, nos pênaltis para o Atlético-MG, o elenco do Flamengo retornou logo após o jogo na Arena Pantanal, em Cuiabá, ao Rio de Janeiro nesta noite de domingo. A torcida organizada Raça Rubro-Negra organizou um protesto e está presente no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, para protestar após o vice-campeonato.A intenção dos torcedores é cobrar os atletas e o time, a quem chamaram de "pipoqueiros". Os torcedores, inclusives, estão carregando sacos de pipocas.
Na Arena Pantanal, o Flamengo saiu atrás do placar, virou com gols de Gabigol e Bruno Henrique, mas viu Hulk empatar. Nos pênaltis, após 23 cobranças, o atacante Vitinho, cobrando pela segunda vez, parou em Everson e o Galo foi campeão da Supercopa do Brasil de 2022.Em jogo espetacular, decidido nos pênaltis, o Atlético Mineiro fatura o título inédito da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Agora, parece que o Botafogo vai dar um chapéu bonito no Corinthians. Se liga!Veja tudo no LANCE! Rápido" />
Crédito: TorcedoresdoFlamengonoAerportodoGaleão(Foto:Reprodução/RaçaRubro-Negra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados